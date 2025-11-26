Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Lo Último

¿Quién era Mayerly Díaz, la cantante que murió tras una cirugía estética en Bogotá?

La cantante de música popular, de 32 años, había lanzado recientemente su nueva canción. ‘La Voz de Quipile’, como era conocida, falleció inesperadamente.

Por Redacción Vea
26 de noviembre de 2025
¿Quién Mayerly Díaz, la cantante que murió en una cirugía estética en Bogotá?
Fotografía por: Instagram

El género de música popular se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de una de sus intérpretes. Se trata de la cantante nacida en Cundinamarca, Mayerly Díaz.

La alcaldía de Quipile, su tierra natal, extendió sus condolencias a familiares y amigos a través de las redes sociales.

La Administración municipal de Quipile en cabeza del alcalde Efraín Medina Valero, expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares por el fallecimiento de la Sra. Mayerly Díaz... Toda nuestra solidaridad a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”, expresó el comunicado oficial.

Vínculos relacionados

Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, habla y causa indignación: “no ganó por bella”
Heredero revela falta de solidaridad de sus colegas: “entendí que en esto voy solo”
Jamaica y el reggae mundial lamentan la muerte del legendario músico Jimmy Cliff
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Mayerly Díaz había lanzando ‘Con tus chiros a otra parte’

Mayerly Díaz había nacido en la inspección La Sierra, de Quipile, tenía 32 años y hace solo unos días había lanzado su más reciente trabajo ’Con tus chiros a otra parte’. Usó sus redes sociales para promocionar el sencillo.

Anteriormente había sonado con temas como No supiste perder, Liberada y La gata de mi hermana.

Diaz llevaba cerca de 6 años dedicada a la música popular, de manera profesional, aunque desde la adolescencia había mostrado inclinaciones artísticas. En una de sus publicaciones de Instagram reveló que en sus inicios tocó con una guitarra prestada. “Si crees que la música popular es solo tristeza, déjame demostrarte lo contrario”, mencionó en otro post donde dijo que la música era su manera de contar su vida, sus batallas: “la música es para vivirla”, mencionó.

Trascendió que el fallecimiento ocurrió en el Hospital San Rafael de Facatativá (Cundinamarca), en la madrugada del sábado 22 de noviembre, días después de que se realizara un supuesto procedimiento estético en una clínica de Bogotá.

Con su muerte, debido a un infarto, Díaz deja dos hijos de 11 y 13 años.

Aquí más noticias que son tendencia

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Mayerly Díaz

QUé le pasó a Mayerly Díaz

Quién era Mayerly Díaz?

Muere cantante de música popular

La voz de Quipile

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.