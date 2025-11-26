¿Quién era Mayerly Díaz, la cantante que murió tras una cirugía estética en Bogotá?

El género de música popular se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de una de sus intérpretes. Se trata de la cantante nacida en Cundinamarca, Mayerly Díaz.

La alcaldía de Quipile, su tierra natal, extendió sus condolencias a familiares y amigos a través de las redes sociales.

“La Administración municipal de Quipile en cabeza del alcalde Efraín Medina Valero, expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares por el fallecimiento de la Sra. Mayerly Díaz... Toda nuestra solidaridad a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”, expresó el comunicado oficial.

Mayerly Díaz había lanzando ‘Con tus chiros a otra parte’

Mayerly Díaz había nacido en la inspección La Sierra, de Quipile, tenía 32 años y hace solo unos días había lanzado su más reciente trabajo ’Con tus chiros a otra parte’. Usó sus redes sociales para promocionar el sencillo.

Anteriormente había sonado con temas como No supiste perder, Liberada y La gata de mi hermana.

Diaz llevaba cerca de 6 años dedicada a la música popular, de manera profesional, aunque desde la adolescencia había mostrado inclinaciones artísticas. En una de sus publicaciones de Instagram reveló que en sus inicios tocó con una guitarra prestada. “Si crees que la música popular es solo tristeza, déjame demostrarte lo contrario”, mencionó en otro post donde dijo que la música era su manera de contar su vida, sus batallas: “la música es para vivirla”, mencionó.

Trascendió que el fallecimiento ocurrió en el Hospital San Rafael de Facatativá (Cundinamarca), en la madrugada del sábado 22 de noviembre, días después de que se realizara un supuesto procedimiento estético en una clínica de Bogotá.

Con su muerte, debido a un infarto, Díaz deja dos hijos de 11 y 13 años.

