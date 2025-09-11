Murió Eduardo Serrano, actor de ‘El cuerpo del deseo’ y ‘La venganza’

“Este no es un adiós, amor de mi vida... Este es un ‘nos vemos pronto mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo más bello que tiene la hija, mi amor’. Pienso en tus 82 años y no puedo sino agradecer tu vida”. Con ese mensaje, la hija de Eduardo Serrano anunció la muerte del actor.

Hace unas horas, Magaly hizo una conmovedora publicación en su cuenta de Instagram dedicándole unas emotivas palabras a su padre, quien se destacó en la televisión venezolana donde participó en más de 30 telenovelas, entre ellas Las Amazonas, La Heredera, El cuerpo del deseo, Juana la virgen, Dame chocolate, El rostro de la venganza, Emilia, Viva la Pepa, Mujercitas, La Mujer Perfecta, Marianela y La Zulianita.

“Pudiste vivir te lo que amabas hacer y eso sí que es una bendición, y no sólo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda, y lo fuiste porque primero fuiste: compañero, humilde, inteligente, profesional, respetuoso y visionario. Fuiste el MEJOR PADRE QUE PUEDA EXISTIR, para TODOS tus hijos, TODOS y soy testigo. No existió momento en que no tuviéramos lo mejor de ti, de tus valores, tus conversaciones, tu entrega, tu complicidad, tus abrazos, tus buenas noches, tus buenos días, tu confianza, tu AMOR... Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros. Te amo mi rey, nos vemos cuando sea para siempre en un rato", se lee en el post donde recopiló una serie de fotos y videos del actor.

¿De qué murió Eduardo Serrano?

Hace un mes se conoció que Eduardo Serrano, quien fue catalogado como un galán de la televisión, enfrentaba una situación difícil. Fue diagnosticado con cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro. Además de otro cáncer en la vejiga.

Debido a eso, Magaly, hija del actor renunció a su trabajo para dedicarse al cuidado de su padre; sin embargo, decidió pedir ayuda económica a sus seguidores y a los del actor, para costear los gatos del tratamiento del histrión. Desafortunadamente, su cuerpo no resistió y murió en Miami, ciudad donde se había establecido luego de su retiro de los escenarios y donde se había dedicado a la literatura y a llevar una vida mucho más tranquila al lado de su familia. En el 2020 ya había superado un cáncer de próstata y publicó su libro Historias en blanco y negro, haciendo reflexiones sobre sus experiencias personales.