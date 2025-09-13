Murió Marian Izaguirre, reconocida tiktoker que había sido reportada como desaparecida

El pasado 1 de septiembre, medios mexicanos reportaron la sorpresiva desaparición de Marian Izaguirre, una famosa influencer mexicana de 23 años. Un día después, la Fiscalía General de Michoacán activó la Alerta Alba, un protocolo de búsqueda para niñas y mujeres que están en posible situación de riesgo. Después de cinco días de una intensa búsqueda, la creadora de contenido fue localizada en estado crítico en un hotel de Morelia. Inmediatamente, fue trasladada al Hospital de la Mujer de Morelia. Finalmente, cinco días después de ser hallada, falleció.

¿De qué murió la influencer Marian Izaguirre?

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó el pasado viernes la muerte de la creadora de contenido. “Al hospital se trasladó un equipo multidisciplinario de servicios periciales, que certificó la muerte cerebral, causada por complicaciones de salud, y posteriormente el Ministerio Público autorizó el procedimiento de donación de piel, músculo esquelético, córneas y riñones", se lee en un comunicado emitido por el ente investigador.

Asimismo, la Fiscalía señaló que la familia autorizó la donación de sus órganos teniendo en cuenta su estado de gravedad: “al ser declarada con muerte cerebral, familiares de la joven fueron informados sobre la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de donación de órganos, lo cual fue aceptado, por lo que se notificó a la Fiscalía para dar inicio con las diligencias correspondientes”.

¿Qué le pasó a Marian Izaguirre, influencer mexicana?

Hace unos días, el presidente municipal de Uruapan afirmó que Marian había abandonado la ciudad en un Kia Río de color rojo tras un posible caso de maltrato. “El estado de salud es crítico, y se está investigando y todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan y lo que estamos ahorita es haciendo todo por salvarle la vida” Sin embargo, aun es materia de investigación.

¿Quién era Marian Izaguirre?

La joven nació el 13 de noviembre del 2001. Alcanzó 3,9 millones de seguidores en tiktok y en Instagram los 321 mil. Se destacaba por su contenido de moda y tendencias, así como por haber hecho parte de “Súper agente Izaguirre”, una serie digital donde interpretó a una policía, pero desde la comedia. También, le gustaba realizar retos virales que le permitieron ganar un gran número de seguidores en sus redes sociales y, además, debutó como cantante.

Su última publicación data del 31 de agosto, donde aparece con su cara pintada de payaso interpretando el tema ¿Por qué te vas? cuya letra dice: “Todas las promesas de mi amor se irán contigo. me olvidarás... Lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas?”.