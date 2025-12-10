⁠Reconocido cantante nominado al Grammy fue asesinado en su casa

El Departamento de Policía de Santa Mónica, California, confirmó que el cantante Jubilant Sykes, nominado al premio Grammy a ‘Mejor álbum clásico’, fue herido con un arma blanca en la noche del pasado lunes 8 de diciembre.

¿Qué pasó con el cantante Jubilant Sykes?

De acuerdo con los medios de comunicación internacionales, las autoridades estadounidenses recibieron una llamada en la línea 911 sobre las 9:20 de la noche, donde les informaban que el cantante de ópera estaba herido. Al llegar a la residencia, ya estaba sin vida. La Policía encontró que el artista tenía heridas graves relacionadas con apuñalamiento. “Los agentes llegaron y se pusieron en contacto con la persona que había dado el aviso, quien los condujo al interior de la vivienda, donde encontraron a un hombre adulto con heridas graves”, dijo Erika Aklufi, teniente de policía de Santa Mónica.

El hijo del cantante fue detenido por supuestamente, haber sido el responsable del homicidio: “El sospechoso, el hijo de la víctima, Micah Sykes, de 31 años, fue encontrado dentro de la residencia y detenido sin incidentes”. Su caso será presentado a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.

Las estrellas tv, un medio mexicano, afirmó: “El hijo fue fichado como sospechoso de homicidio. No se aclaró de inmediato si Micah cuenta con abogado”.

“Lo siento mucho”, “estoy completamente conmocionado por la noticia de la violencia sin sentido que te quitó la vida. ¡Que tu música siga viva y sea una inspiración para muchos!”, “descansa en paz”, “un hombre increíble y talentoso”, “qué triste”, “qué pérdida tan grande”, comentaron algunos internautas en las redes sociales del cantante.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Quién era Jubilant Sykes?

Jubilant era cantante de ópera, música clásica y góspel. El barítono estadounidense nació en Los Ángeles, California, en 1954. A lo largo de su carrera se destacó por fusionar su formación clásica en ópera con influencias del góspel y el jazz. Actuó en importantes escenarios como el Ópera Metropolitana, el Carnegie Hall y la Filarmónica de Nueva York. Además, fue nominado a un premio Grammy en 2010 por su interpretación del Celebrante en la grabación de “Bernstein: Mass”.