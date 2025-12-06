Murió Eduardo Manzano, actor de ‘Los Polivoces’: “Se fue dormido”

En las últimas horas, a través de redes sociales, Lalo Manzano Jr confirmó la muerte de su padre, el actor Eduardo Manzano. “Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño. Hoy al escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo”, dijo.

¿De qué murió Eduardo Manzano?

En el mismo comunicado publicado en sus redes sociales, Lalo reveló la causa de la muerte del comediante mexicano, quien tenía 87 años. “Es la ley de la vida. No fue nada caótico, fue un paro respiratorio. La muerte del rey: se fue dormido en un hospital, resguardado por médicos", agregó.

Al parecer, el artista había sido hospitalizado el pasado jueves y su deceso fue confirmado en la mañana de este viernes 5 de diciembre: “Evidentemente, nosotros que quedamos aquí queremos que dure mucho, pero cuando ves a alguien que ya realmente terminó sus batallas y todas las coronó, creo en honra y gloria que siga su camino, que vaya a donde tiene que estar”, dijo el hijo del actor.

Amigos y seguidores han lamentado la partida del actor: “Un abrazo fuerte a ti y toda tu familia”, “tu papá siempre vivirá en nuestros corazones. Fuerte abrazo”, “lamento tanto esta pérdida tan grande” “lo siento mucho. Descanse en paz”, “Mi más sentido pésame para ti y toda tu familia”, “gran, gran comediante. Luz para su camino”.

¿Quién era Eduardo Manzano, conocido como “El Polivoz”?

Manzano alcanzó gran popularidad en la década de los 70 gracias al programa de comedia Los Polivoces, donde, junto a Enrique Cuenca, dio vida a algunos de los personajes más memorables de la comedia mexicana.

Además de su trabajo en televisión, Manzano también construyó una carrera en el cine y el teatro, participando en más de 200 proyectos audiovisuales. Interpretó a ‘don Arnoldo López’ en Una familia de Diez, y en los últimos años hizo parte de Bola de locos, Médicos, línea de vida, Marcianos vs mexicanos, El bienamado, Como dice el dicho, El crimen del Cácaro Gumaro, Un refugio para el amor, La pastorela, entre otras

En los últimos años, Manzano enfrentó varios problemas de salud. En 2021, tuvo que ser hospitalizado debido a una infección biliar, una situación delicada que generó bastante preocupación entre el público. Al parecer, esa infección pudo haberse reactivado en 2025, lo que habría ido deteriorando su salud poco a poco.