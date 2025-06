Reinado Nacional del Bambuco 2025: ¿quién es y cómo está reina que cayó a piscina?

Este sábado 28 de junio continuaron los eventos oficiales dentro de las Fiestas Sanpedrinas de Neiva que incluyen muestras culturales, gastronómicas y musicales .

En esta oportunidad, también se adelanta la versión número 64 del Reinado Nacional del Bambuco, en el que más de 20 candidatas de distintas partes del país se disputan una corona, demostrando no solo que son bellas, sino que bailan muy bien el tradicional Bambuco.

El evento del sábado, ocurrido en el casino del Batallón Tenerife de la capital huilense, tuvo un percance que quedó registrado en los celulares de muchos de los asistentes y que se viralizó.

Miss César cae accidentalmente a la piscina en Reinado Nacional del Bambuco

Mientras la candidata por el departamento del César, María Fernanda Rodríguez Zurita bailaba el tradicional aire huilense con su parejo, cayó a la piscina, al calcular mal el espacio que tenía para moverse.

El incidente no pasó a mayores, ya que la beldad no solo fue auxiliada pro su compañero de danza sino que ella misma se incorporó rápidamente. Algunos del personal de apoyo también se apresuraron a ayudarla. Afortunadamente la caída no tuvo repercusiones y luego de vestirse, la beldad retomó su presentación.

Aunque la imagen de Rodríguez Zurita ha sido vista una y otra vez, no muchos saben de quién se trata. La joven de 18 años es también Reina del Carnaval de Gamarra y fue princesa departamental del Turismo. afortunadamente no pasó a mayores.

María Fernanda Rodríguez, tiene 18 años, es técnico en manejo ambiental y adelanta sus estudios como auxiliar de vuelo en la Escuela Aeronáutica de Colombia.

Dentro de su perfil como candidata se indica que le encanta leer, escuchar musica, realizar senderismo y la danza. La joven llegó a Neiva desde marzo pasado para practicar muy bien al baile que le puede dar la corona.

@ecosdelcombeima Viral | 👑💦 En pleno baile del Sanjuanero Huilense, la señorita Cesar protagonizó un momento inesperado durante el Reinado Nacional del Bambuco al caer a la piscina del Casino de Oficiales en Neiva. 😱💃🏽🏊‍♀️ ♬ sonido original - EcosdelCombeima - EcosdelCombeima

María Fernada compite este año con 20 cadndiatas más y es una de las favoritas. La Reina Nacional del Bambuco se coronará este lunes festivo 30 de junio, en la capital huilense, ese misma día, concluyen las fiestas Sanpedrinas llamadas también ‘La Rodadita’.

“En mis venas corre el majestuoso río grande del Magdalena y en mi mente y alma se encuentran los recuerdos de mis antepasados que con amor compartiré con cada colombiano”, expresó la candidata al llegar a Neiva a participar en el reinado.

