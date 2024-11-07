Revelan cuánto cobra Pepe Aguilar por concierto. Gana más que Gloria Gaynor

El pasado 4 de agosto Pepe Aguilar usó sus redes sociales para mostrarse agradecido por el recibimiento y la aceptación de su público en Durango, México. El padre de Ángela Aguilar cerró las festividades que incluyeron conciertos en varios escenarios.

La Feria Nacional de Durango en esta oportunidad llevó a cabo diversas actividades, entre ellas shows que se presentaron en tres escenarios de la ciudad: La Velaria, el Palenque y el segundo estacionamiento. Los artistas contratados fueron de distintos géneros, hubo regional mexicano, urbano, pop, y rock.

Transcurridos los festejos conmemorativos, la ciudad está en la obligación de dar a conocer no solo las sumas que se desembolsaron a sus distintos proveedores sino también los conceptos. Fue así como el pasado fin de semana los organizadores de la Feria Nacional de Durango, en sus 462 años, publicaron los contratos de los artistas que se presentaron. Hay que mencionar que Gloria Gaynor y Pepe Aguilar se promocionaron como sus máximas atracciones.

Pepe Aguilar ganó más del doble de Gloria Gaynor

Trascendió, según publicaciones como Tvynovelas y TvNotas, que la ciudad de Durango, pagó a la estadounidense Gloria Gaynor, la célebre artista ochentera de I Will Survive, que recientemente estrenó su película biográfica, recibió 5 millones 220 mil pesos por concepto de materiales, sueldos, honorarios, administración y organización del show. Esta suma equivale a unos 280 mil dólares . Algo más de 800 millones de pesos colombianos.

Un poco más costoso resultó el show del 90’s Pop Tour, marco que reunió a distintos artistas de la década y quienes recibieron 9 millones 700 mil pesos, , esto equivale a uno 521 mil dólares.

Sin duda el contrato que más llamó la atención entre los visitantes a la página oficial del patronato de la ciudad fue el del suegro de Cristian Nodal. Según los documentos Pepe Aguilar ganó 10 millones 92 mil pesos mexicanos por el concierto en La Velaria.

Algo así como 542.000 dólares , es decir más de 2 mil millones de pesos colombianos.

La suma fue catalogada como exagerada para algunos cibernautas y generó titulares en medios del entretenimiento. Esa suma ubica a Pepe como uno de los artistas mejor pagos del género regional mexicano en su país.

“Gracias Durango por la energía, la entrega y el cariño de su gente en la gran noche de ayer. Igualmente por invitarnos a cerrar con broche de oro su Feria” , escribió Aguilar en su Instagram sobre la presentación.

