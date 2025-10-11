Muerte de Diane Keaton: el misterio e interrogantes que rodean su fallecimiento

El pasado sábado 11 de octubre el mundo del entretenimiento se enlutó al enterarse que la actriz Diane Keaton, de 79 años, había muerto. La revista People fue la encargada de dar a conocer la noticia, advirtiendo que su familia quería privacidad alrededor de este hecho y no había información acerca de las causas del deceso.

La partida de Diane, considerada una de las actrices más destacadas, que había ganado un Oscar en 1978 por la película Annie Hall, donde fue dirigida por el genial Woody Allen, dejó sorprendidos no solo a sus seguidores, sino también a sus amigos del medio.

Desde que la noticia trascendió varias luminarias del cine han dejado sus pensamientos y pésames en las redes sociales recordando a la legendaria actriz y el vacío que deja. Diane, quien nunca se casó, adoptó dos hijos cuando estaba en los 50 años.

Leonardo Di Caprio, Woody Allen, Al Pacino, entre otros se han manifestado. La actriz Sarah Paulson, fue vista llorando en las afueras de la mansión de Keaton, solo unas horas después de su muerte.

¿La actriz Diane Keaton estaba enferma?

Ahora según algunos medios estadounidenses, la actriz enfrentó un deterior de su salud en los últimos meses. “Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrado para todos los que amábamos”, registró la revista People citando una fuente cercana. “Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu”, mencionó la misma persona sobre la actriz de EL Padrino, Alguien tiene que ceder y El padre de la novia, entre otras cintas.

Según esta misma fuente en sus últimos minutos “estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana” porque quisieron mantener todo en completa “privacidad”. De ahí que sus amigos hayan ignorado por completo lo que sucedía. “Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban al tanto de lo que estaba sucediendo”.

Según People la actriz comenzó a hacer cambios radicales en su vida que solo hasta hoy muchos empiezan a explicar. Por ejemplo, puso en venta su casa en Los Ángeles, donde vivía desde el 2017. La estaba remodelando para tenerla a su gusto, cuando de repente, decidió que la vendería. La propiedad está avaluada en 29 millones de dólares.

Otro cambio que sus vecino sí notaron es que dejó de salir con su perra Reggie, una golden retriever, a dar paseos diarios por el barrio angelino de Brentwood.

“Vivió en Brentwood durante muchos años. Le encantaba su barrio. Hasta hace solo unos meses paseaba a su perro todos los días. Solía ir vestida igual, con sombrero y sus características gafas de sol, hiciera el tiempo que hiciera”, dijo la fuente a People.

TMZ informó sobre alerta desde la casa de Diane Keaton

Sin embargo, hay que señalar que también resulta inquietante una reciente publicación del sitio TMZ donde indica que previo a la muerte de la actriz hubo una llamada de alerta que supuestamente, daba a conocer que había alguien herido en el domicilio de la actriz. La llamada se habría hecho a las 8:08 de la mañana.

Hasta allí habría llegado una ambulancia que la trasladaba a un hospital, en dicho auto habría fallecido.

La última publicación de Diane Keaton

Desde abril, es decir hace seis meses, la actriz no había tenido actividad en sus redes sociales. La última publicación que hizo fue a propósito del día del Perro, donde posó con Reggie. “Prueba de que nuestras mascotas también tienen buen gusto! Feliz Día Nacional de la Mascota”, escribió la artista que en la imagen que subió se ve alegre. Nadie podría anticipar que ese sería su último post.

