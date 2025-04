Revelan la causa de la muerte de Michelle Trachtenberg, actriz de ‘Gossip Girl’

El pasado 26 de febrero el mundo artístico se sorprendió con el inesperado anuncio del fallecimiento de la joven actriz Michelle Trachtenberg. Tenía 39 años y vivía en un apartamento de Nueva York, cerca de Columbus Circle. Se sabía que poco tiempo antes de su muerte, se había sometido a un trasplante de hígado, no obstante hasta hoy se desconoce el motivo de este procedimiento. El NYPD mencionó que agentes respondieron a una llamada a las 8 a.m. de ese 26 de febrero, que solicitaba ayuda en un apartamento cerca del Columbus Circle en Manhattan, en la One Columbus Place en la calle West 59th Street, entre las avenidas 9 y 10. Cuando las autoridades llegaron, observaron a una mujer de 39 años inconsciente. Una fuente policial dijo que fue su madre quien la encontró. La actriz fue declarada muerta allí mismo.

Poco después de su partida, tracendió que la familia de la actriz se opuso a que se le realizara una autopsia, pero las pruebas toxicológicas del médico forense aportaron más “claridad” a la causa de su fallecimiento, según los medios locales.

Ahora según la oficina del médico forense de Nueva York, Michelle murió por complicaciones de diabetes mellitus que padecía.

¿Quién era Michelle Trachtenberg?

La neoyorquina Michelle Trachtenberg hizo su debut actoral cuando era una niña, con papeles como estrella infantil en el canal Nickelodeon, incluida la serie de televisión ‘The adventure of Pete and Pete’ y la película ‘Harriet the spy’, en la década de los años 90.

Trachtenberg empezó a ser más conocida tras unirse a la serie 'Buffy the Vampire Slayer' en la quinta temporada (2000) y por películas como 'EuroTrip' (2004) y el drama deportivo de Disney 'Ice Princess' (2005), con las que se ganó el cariño de los 'milenials' y la generación Z.

Sin embargo, uno de los papeles por los que más se la recuerda es su aparición recurrente en la serie ‘Gossip Girl’ (2008) como Georgina Sparks, un personaje que solía alborotar y llevar el caos a las vidas de la élite del Upper East Side, entre los que se encontraban las actrices Blake Lively y Leighton Meester.

