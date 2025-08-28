Samuel, hijo de Kaleth Morales, se pronunció sobre accidente que sufrió su bus

En la carretera cercana al municipio de San Alberto en el departamento del Cesar, el bus que transportaba la agrupación de Samuel Morales y Juan K Ricardo, sufrió un accidente de tránsito.

Según información revelada por Caracol Radio, el siniestro ocurrió cuando el bus, que se dirigía hacia Santa Marta luego de una presentación la noche anterior, se vio obligado a improvisar una maniobra fuerte porque otro vehículo le cerró el paso al invadir la calzada.

El choque del bus sobre los árboles dañó la cabina provocó lesiones breves a algunas personas que iban dentro.

Las imágenes del automotor generaron preocupación entre los seguidores del llamado Heredero de Kaleth Morales, que murió hace 20 años en un accidente automovilístico, más exactamente el 24 de agosto del 2005. Tenía 21 años.

En ese entonces, Samuel contaba con seis meses de nacido. Samuel es nieto de Miguel Morales, también artista vallenato y fundador de la desaparecida agrupación Los Diablitos.

¿Qué dijo Samuel Morales del accidente?

Volviendo al reciente incidente, por fortuna todos los ocupantes salieron ilesos a pesar del fuerte impacto del bus que quedó destruido en la parte delantera.

Hasta donde se sabe ni Samuel, de 21 años, ni su acordeonero, irían con su agrupación, sino que estarían alistándose para cumplir otros compromisos. Este mismo domingo el hijo de Kaleth confirmó que todo su equipo está bien, mediante un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Mis muchachos!!! Dios estuvo con ustedes y le doy gracias al todo poderoso porque derramó su sangre misericordiosa sobre ustedes. Los quiero con todo mi corazón y me da tanta paz saber que todos están bien y fuera de peligro”, puntualizó en el texto que también dejaría claro que él no iba a bordo porque no habla en primera persona.

“A veces no valoramos todo lo que hacemos y en situaciones como estas nos damos cuenta de lo duro que es nuestro trabajo, donde estamos expuestos siempre a peligros como este. Sin embargo, somos una agrupación respaldada por Dios que nos acompaña en todo momento. Gracias a todas las personas que se preocuparon por nosotros. Nuevamente les digo, estamos todos bien. Att. Samuel Morales”.

De otro lado, la pareja de Samuel Morales, Indira Santamaría, se pronunció horas más tarde mediante sus historias de Instagram: “Definitivamente, la gloria y honra es para Dios, solo fueron daños materiales”.

La agrupación tuvo la presentación planeada para este domingo en Puerto Colombia, con motivo del Día de la Raza.

