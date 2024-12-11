Se despide la biciperiodista de ‘Noticias Caracol’: “ Hoy es el último día”

Tatiana Gordillo, la periodista que se ganó el título de “la biciperiodista”, por realizar notas en Bogotá a bordo de una bicicleta, se despidió este viernes 23 de enero de los televidentes, ya que culmina su etapa en ‘Noticias Caracol’.

La comunicadora envió un emotivo mensaje en la emisión de la mañana del informativo: “Quiero aprovechar el momento para despedirme, sobre todo, de ustedes, queridos televidentes. Gracias por acompañarnos tanto tiempo a través de la pantalla, por permitirme, a mí, entrar a sus hogares. Hoy es el último día que los acompaño en Noticias Caracol y, con el casco de la biciperiodista en la mano, y con el corazón en la mano también, quiero agradecerles profundamente ayudarnos tanto”, comenzó diciendo la periodista que es muy activa en las redes sociales donde procura subir mensajes donde los internautas se enteran del procedimiento para hacer trámites en la capital del país y algunos tips para lograrlos rápidamente.

“Muchísimas gracias por todos estos años, por todas estas historias, por permitirme contar sus historias. Gracias a este gran canal, al canal de la gente, a sus directivos, a mí familia y, por su puesto, a los que ya no están aquí, pero que me acompañaron en este proceso. Gracias, infinitas gracias por hacerlo posible”, dijo con voz entrecortada Gordillo, magíster en Comunicación y Medios, de la Universidad Nacional de Colombia y quien estuvo en el mencionado informativo por una década.

Así reaccionaron compañeros de ‘Noticias Caracol’ a salida de Tatiana Gordillo

A la despedida de Tatiana, reaccionó su compañero, el periodista Juan Camilo Cortés: “Usted fue grande a través de esta pantalla y fue grande por su don de humanidad. Siempre usted será una guerrera de las calles de Bogotá. Siempre le aprenderé a usted la forma de hacer reportería, la forma como me acogió, como me enseñó a hacer reportería. Tati, gracias, por tanto”, dijo el conductor del informativo.

Por su parte, Daniela Pachón también le deseó lo mejor y destacó su profesionalismo: “Tati, casi 10 años. Nos conocimos en las emisiones de los fines de semana y solo quiero resumir este sentimiento tan bonito diciéndole gracias, porque dejó huella como periodista, como biciperiodista, como compañera y, en mi caso, como amiga”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento