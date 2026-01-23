Esposa de Yeison Jiménez hizo petición a novia de Jhonny Rivera, en velorio del artista

Se completan 15 días desde que el cantante Yeison Jiménez, de 34 años, falleció en un siniestro aéreo.

El nacido en Manzanares, Caldas, se preparaba para cantar en un concierto en Marinilla, Antioquia, a donde llegaría bordo de su avioneta, junto a cinco colaboradores de su equipo. Sin embargo, la aeronave se estrelló en la tarde del sábado 10 de enero, en un campo de la vereda Ramito, en Paipa, Boyacá minutos después de despegar del aeropuerto de esa ciudad. Las seis personas que viajaban murieron.

Yeison había cantado en Málaga, Santander la noche del 9 de enero, en el que se convirtió en su último show. En Marinilla, el 10 de enero en vez del concierto, los asistentes y sus músicos le rindieron el primer tributo que recibió.

El pasado 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, algunos de sus colegas de la música popular le rindieron un homenaje. Allí estuvieron Arelys Henao, Francy, Jhonny Rivera, Ciro Quiñonez, Pipe Bueno, Alzate, Jhon Alex castaño, Jessi Uribe, Marbelle, Andy Rivera y Paola Jara entre otros.

Una de las ausentes fue la joven cantante Jenny López, quien además es la prometida de Johnny Rivera. La artista contó en una de sus historias de Instagram, que no fue parte del homenaje ya que había una planeación previa un minuto a minuto que no la incluía, pues estaban los artistas más representativos del género.

Sonia Restrepo le pidió a Jenny López 3 canciones para despedir a Yeison Jiménez

Sin embargo, en el mencionado video, detalló que fue ella quien cantó en el velorio de Jiménez, realizado en la sede principal de capillas de La Fe, de Bogotá el martes 13 de enero en la tarde.

Cantó tres temas por petición de la ahora viuda de Yeison, Sonia Restrepo, quien además es la madre de los tres hijos del artista: Camila, Thaliana y Santiago.

López contó lo difícil, pero emotivo que fue el momento de interpretación y que los temas pedidos por Restrepo fueron Amor eterno, Confieso de Kany García y Cómo me haces falta, que en el homenaje del Movistar interpretó Marbelle.

“Canté porque su familia me lo pidió”, dijo en su intervención atendiendo una de las preguntas de sus seguidores.

“Fue un momento muy emotivo. Fue muy difícil cantar, porque cantaba y lloraba al tiempo, era una cosa muy difícil, pero creo que fue un momento muy bonito”, dijo López sobre ese día del cual no tiene registro ni en video ni en fotos, porque no le plació hacerlo, mencionó : " no me interesaba publicar anda de ese tema".

