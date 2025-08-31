¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Muerte de la princesa Diana: películas y series para recordarla 28 años después

El 31 de agosto de 1997 Lady Di, uno de los personajes más queridos de las monarquías modernas, falleció en un accidente automovilístico. Su vida, amores y muerte ha generado decenas de producciones audiovisuales. Aquí algunas de las más recordadas y vistas.

Por Redacción Vea
31 de agosto de 2025
La figura de Diana de Gales, Lady Di, la princesa del pueblo o princesa de corazones sigue generando bastante curiosidad en seguidores de todo el mundo. La madre de los príncipes William y Harry, cumple 28 años de fallecida este 31 de agosto y en su honor, hay servicios en distintos lugares del Reino Unido.

Diana Spencer, como era su nombre de soltera, se convirtió en una especie de heroína moderna en el siglo pasado, cuando se supo que era traicionada en su matrimonio con Carlos con una vieja amiga suya llamada Camila Parker. Hoy Camila y Carlos son los reyes de Inglaterra. Diana dijo en medio de una entrevista televisiva que en su matrimonio eran tres. Cuando murió, en 1997, Diana ya estaba divorciada del entonces príncipe de Gales, y vivía un romance con Dodi Al Fayed, hijo del dueño de los almacenes Harrods, el millonario Mohamed Al Fayed.

En el accidente, ocurrido en París, Francia ella y Dodi huían a gran velocidad de los reporteros que deseaban fotografiarlos como pareja. Desde entonces, no son pocas las producciones tipo serie, documental o película que se han hecho alrededor de Lady Di. Aquí algunas de las más conocidas.

Princesa enamorada’ (Princess in Love)

Se trató de una película para televisión inspirada en el libro de este mismo nombre, que mostró la infelicidad de Diana en su matrimonio, que la llevó a tener un amorío. La protagonista de esta apuesta fue Julie Cox.

‘Unlawful Killing’

Se trata de un documental realizado en el 2011 que el padre de Dodi Al Fayed, novio de Diana, fallecido también en el accidente, financió. Allí se habla de la presunta conspiración de su muerte. Hay que mencionar que hasta su fallecimiento, el empresario aseguraba que hubo un complot contra Lady Di y su hijo, por parte de la misma corona británica. El material incluye testimonios de testigos, familiares y amigos de ambos.

‘Diana, el secreto de una princesa’

Una de las películas más famosas y controvertidas sobre la princesa Diana. Allí Naomi Watts da vida a Lady Di y muestra el romance de la princesa con un cirujano cardíaco paquistaní llamado Hasnat Khan. La cinta se basó en el libro Her Last Love, que cuenta los últimos años en la vida de la princesa tras la separación del príncipe Carlos y su historia de amor clandestina. Por mucho tiempo se ha dicho que cuando murió, seguía enamorada del galeno que no continuó con ella huyendo de la presión mediática. La película salió en 2013 y está en Netflix.

‘The Crown’

La serie de Netflix es sin duda el acercamiento más popular a la familia real inglesa, que ha habido en los últimos años. En su cuarta temporada aborda la vida de la reina Isabel II, cuando Diana aparece en la vida de Carlos, se casan y muestran las dificultades del matrimonio. Es Emma Corrin quien interpreta a la princesa de Gales, en una actuación que le mereció muchos elogios en el 2020.

‘Spencer’

La película que protagonizó Kristen Stewart en el 2021 y con la que la actriz alcanzó la nominación a mejor actriz en los Oscar, también está disponible. Spencer muestra las dificultades e infelicidad de la princesa Diana durante su unión con Carlos, cómo sentía que se derrumbaba interiormente y procura una mirada de la personalidad de Diana.

‘La Princesa’

Este documental de HBO cuenta con material de archivo para seguir la vida de Diana de Gales desde su compromiso con Carlos, entonces príncipe de Gales, hasta la trágica muerte en el puente del Alma. Se estrenó en el 2022.

‘Diana: La investigación continúa’

Es una continuación del anterior, también de HBO, y detalla la muerte de Princesa Diana de Gales, con testimonios de fuentes policiales, además indaga en si se trató de un accidente o pudo ser parte de una conspiración.

