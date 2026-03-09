Silvia Corzo se casó. Así fue la boda de la ex de ‘Noticias Caracol’ “¡Que viva la novia!”

Aunque Silvia Corzo decidió hace ya un buen tiempo alejarse de las pantallas para dedicarse a su crecimiento personal y a su tarea como coach de vida, rol en el que le brinda atención y apoyo a otras personas, sigue siendo una figura que llama la atención. Corzo, quien tuvo su propio espacio en la emisora La FM, alcanzó gran visibilidad en la pantalla colombiana por su trabajo como presentadora de espacios como ‘Noticias Caracol’, ‘Séptimo día’ y ‘El rastro’.

La también abogada ha revelado que priorizó su vida personal, luego de admitir que tuvo episodios de ansiedad, que no reveló en su momento por el temor a ser descalificada. Hoy habla abiertamente de salud mental y procura dar herramientas a otros para trabajar en ella.

Este fin de semana Silvia Corzo celebró una ceremonia donde se comprometió y casó con ella misma. Se trató de una ceremonia campestre, con pocos invitados, donde Corzo lució un vestido largo en tonos claros, llevó ramo de flores, que como suele hacerse en las bodas, tiró entre las mujeres.

Los votos de Silvia Corzo al casarse con ella misma

Silvia, quien es es Terapeuta en Cuencos Tibetanos y Gong, Coach de ‘Coaching hall internacional’, conferencista y maestra de Un Curso de Milagros. hizo los votos de su compromiso en los que se comprometió a priorizarse y cuidarse en todo tiempo.

“Hoy me elijo, le digo que si a la vida y me digo que si me acepto a estar siempre para mi. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más. Elijo amarme para así poder amar mejor. Si algún día vuelvo a caminar de la mano con alguien o de alguien será para compartir desde la libertad, desde la verdad y el respeto por ser quien soy”, comenzó diciendo la santandereana que luego se dirigió a quienes la acompañaron en tan importante fecha.

“Hoy me hago visible para mí, porque sé que para ustedes ya lo era eso me lo han demostrado todos estos días. Desde que les dije que iba a ser un no quiero para mí, un para siempre idealizado. Quiero un estoy aquí por mí y para mí cuando las cosas se pongan difíciles. Quiero estar en este lugar donde no tengo que pedir perdón por quien soy. Quiero caminar conmigo de la mano de aquel que me lleva hasta el padre que es mi jefe y guía. Con consciencia, con honestidad con amor. Hoy soy capaz de verme, de abrazarme”, puntualizó la ex conductora de ‘Noticias Caracol’

Su hijo, Pablo Toro, quien la llevó de su brazo a la mesa que hizo las veces de altar, también tuvo palabras para homenajear a su mamá. “Quiero que sepas que estoy muy orgulloso de esto que estás haciendo. Escogerse uno mismo puede sonar fácil, pero no lo es y esto que estás haciendo es muy valiente y te admiro mucho. Así como tú me has visto crecer. Yo también te he visto crecer a ti y he visto a mi mamá transformarse. Podría decir que he tenido muchas mamás en mi vida. Y así unas me hayan gustado más que otras, a cada una la amo un poquito más que a la anterior. Gracias por ser una maestra en mi vida y por enseñarme a vivir sin miedo y a ser yo mismo y gracias a lo que sea que me haya hecho elegirte a ti como mi madre. Eres mi mejor amiga. Eres la mejor madre del mundo y la mejor roomate, te amo”, dijo el joven al terminar la ceremonia apoyando por completo el gesto de Silvia.

Al terminar las emotivas palabras, algunos de los invitados aplaudieron y gritaron “Que viva la novia”. Margarita Ortega e Ivan Lalinde fueron algunos de los invitados a la singular boda.

Las reacciones a la publicación que Lalinde hizo donde dejó ver el evento no se hicieron esperar. Los cibernautas felicitaron a la abogada por elegirse ella misma y cuidarse. Claudia Bahamón comentó “esto quizás es lo más bonito que he visto en mucho tiempo”. Algunos ciudadanos digitales no comprendieron del todo el tipo de boda que Silvia realizó y preguntaron por el novio, otros más explicaron que se trataba de una sologamia, es decir la unión y el compromiso con uno mismo.

