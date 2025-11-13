Sara Corrales anuncia que deja la televisión: “Ya tomamos la decisión” ¿Por qué?

La actriz Sara Corrales, que actualmente vemos en la retransmisión de la telenovela ´’Vecinos’ que hace Caracol, se casó en agosto del año pasado en una boda de ensueño con el empresario Damián Pasquini y actualmente está embarazada de su primer hijo.
La pareja ha anticipado que se trata de una niña a quien llamarán Mila. En entrevista con TvNotas, la antioqueña habló de su embarazo y de una decisión tomada que involucra su carrera.
“¡Estoy emocionada! Me gusta disfrutar de esta etapa tan especial que anhelábamos con nuestros corazones. Dios nos regaló esta bonita experiencia y lo único que hemos hecho es gozarla al máximo. Ha sido fácil para los dos este gran proceso como papás“, dijo la paisa que no ha ocultado su felicidad con su estado civil y su futuro rol de madre confesó que decidió abandonar los estudios de televisión, por lo menos por ahora.
Sara Corrales no sabe cuándo regresará a actuar
“Ya tomamos la decisión de que, cuando nazca Mila, le dedicaré el tiempo más valioso a ella en esta primera etapa. Cuando sienta que es el momento correcto, retomaré mi carrera. No tengo idea de cuánto me tomaré. Eso lo dirá la maternidad”.
La actriz también mencionó que esta etapa de gestación ha sido bastante tranquila tanto que ni antojos ha tenido. “No se me han presentado ningún tipo de complicaciones. Creo que he tenido de los embarazos más hermosos. Me la he pasado muy tranquila, saludable y bastante relajada. Nunca he tenido antojos de nada”.
La revista también habló con el esposo de Sara a quien le pidieron la fórmula para mantenerse atento a su esposa y contestó divertido: “Miren a este bombón y díganme si me puedo olvidar de él (lo acerca a ella). Definitivamente es imposible olvidarnos como pareja. Tenemos una relación divertida, amena y especial”.
Sara habló de los detalles que han procurado siempre tener el uno con el otro. “Soy detallista. Le dejo papelitos escritos. Damián también lo es, al cuidarme, consentirme y llamarme. Nos encanta mandarnos fotos y mensajitos. Parece que seguimos de novios”.
Entre Damián y Sara no ha habido crisis maritales, entre otras cosas por el carácter tranquilo de ambos. “Ninguno es celoso. Estamos tan seguros de lo que tenemos a nuestro lado que no hay cabida para eso. No hay necesidad de ser así, no tiene sentido. La madurez de cada uno nos ha ayudado a que no pasen esas situaciones. Afortunadamente no hemos tenido crisis”.
