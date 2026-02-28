¿Por qué Britney Spears, Brooklyn Beckham, Meghan Markle y otros famosos odian a sus padres?

La vida personal de las celebridades es conocida por sus seguidores y la prensa mediante la digitalidad. Anteriormente, en tiempos análogos, si no se obtenían declaraciones sobre el tema en entrevistas, no era posible acceder a detalles de los entornos familiares de las estrellas, a menos que hubiera un paparazzi que revelara uno que otro momento privado.

Pero ahora, con las redes sociales, los famosos exponen cómo son sus casas, sus vacaciones, lo que comen, sus rutinas de ejercicio y sus sentimientos. Aunque también hay que decir que muchos prefieren mantener esa información al margen del ciberespacio y no comparten nada personal.

Es común ver familias felices en fabulosas galas y cenas, celebrando fechas especiales en destinos paradisiacos, enviando mensajes de agradecimiento a los hijos, a los padres o simplemente publicando frases cargadas de cariño. Cuando los famosos suben ese tipo de momentos, sus seguidores comentan, dan like y en ocasiones, los momentos felices se convierten en titulares de los medios.

Sin embargo, también con la digitalidad han quedado expuestos episodios no tan gratos de algunos famosos relacionados con sus parentelas más cercanas.

El caso de los Beckham que impresionó en las redes

El 20 de enero pasado, Brooklyn, el hijo mayor del exfutbolista británico David Beckham y la cantante Victoria Beckham, la otrora estrella en los 90 con las Spice Girl, las usó para todo lo contrario.

El joven chef de 26 años, a quien el público conoció en imágenes de armonía junto a sus padres y hermanos, se pronunció en sus redes sociales y acusó a su familia de rechazar su relación con su esposa Nicola Peltz. Al tiempo aseguró que su salud emocional se veía afectada con las prácticas de manipulación mediática de sus progenitores, en especial de Victoria, así como el control que ella ejerce sobre la narrativa pública.

Brooklyn escandalizó al referirse a momentos puntuales de su vida, en los que se desató el conflicto familiar, como el día antes de su matrimonio, en el que Victoria canceló el vestido para su futura esposa, quien tuvo que solucionar la situación en tiempo récord; así como el primer baile en la fiesta de boda, donde señaló a su madre de protagonizar un momento bochornoso. Descartó cualquier reconciliación y dejó claro que lejos de los Beckham se siente a gusto.

La noticia cayó como un baldado de agua, pues lo que se veía en redes era un clan familiar lleno de lujo, felicidad y mucha comprensión.

Unos días después, David, dueño del Inter de Miami, fue abordado por la prensa y evitó señalamientos; optó por hablar de la educación de los hijos en general y en ningún momento señaló la posición o las declaraciones de su primogénito Brooklyn.

“Cometen errores. A los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que trato de enseñarles a mis hijos, pero, ya sabes, a veces tienes que dejar que cometan esos errores”, puntualizó el esposo de Victoria.

Con las declaraciones de Brooklyn, salieron a la luz videos donde se veía a Victoria alejándose de su nuera o haciendo gestos de desagrado, mismos que de alguna manera confirmaron la animosidad hacia la joven, que hay que señalar es una rica heredera, pues pertenece a una familia incluso más rica que los Beckham.

El caso de los Beckham recuerda que en Hollywood y las altas esferas de la sociedad, a veces nada es como parece, y detrás de las más bellas sonrisas de las estrellas pueden tejerse historias tristes de desamor o presión extrema donde los hijos no ven a sus padres como apoyo, sino como obstáculo o incluso, verdaderos enemigos.

A continuación, un recuento de los famosos que concluyeron que es mejor estar lejos de ellos para ser felices. Algunos han ido a extremos y los han demandado; otros, solo los han vuelto a ver en su funeral.

Britney Spears, Macaulay Culkin y Rihanna demandaron a sus padres

La princesa del pop Britney Spears y su padre tenían la mejor de las relaciones, teniendo en cuenta que él se convirtió en su principal apoyo cuando ella comenzó en la música siendo menor de edad. Jamie Spears era el encargado de manejar la impresionante fortuna de Britney, que estaba en el orden de los 60 millones de dólares.

Sin embargo, cuando la artista lo acusó de abusar de su papel de administrador de la riqueza y expuso que la forzaba a trabajar y no se preocupaba por ella, comenzó una batalla legal que se prolongó por más de 13 años y que incluso derivó en que los seguidores de la artista comenzaran una iniciativa donde pedían la libertad financiera y emocional para la cantante.

Y es que entre el 2008 y hasta el 2021 Britney era una de las más ricas en la industria discográfica, pero no podía decidir sobre su fortuna.

Solo hasta abril del 2024, la intérprete de ‘One More Time’ pudo recuperar lo suyo, cuando la demanda terminó con un acuerdo confidencial. Por su parte, Jamie se quejó de ser víctima de la falta de agradecimiento de la cantante, explicando que tenía la tutela absoluta sobre su hija pensando solo en protegerla.

Aseguró que mientras manejó el dinero mejoró sus finanzas. Lo cierto es que la artista no opinó lo mismo, publicó ‘The Woman in Me’, un libro en el que reveló el oportunismo de su padre y aseguró que sería mejor estar siempre lejos de él.

Macaulay Culkin, el niño que se hizo mundialmente famoso en las películas ‘Mi pobre angelito’ 1 y 2, alcanzó la fama con ese rol, pero, según ha contado en entrevistas y ‘Junior’, su libro de memorias. también despertó la ambición de Kit, su padre,

El joven, que se separó legalmente del yugo de sus padres, es decir se emancipó, a los 16 años, aseguró que sufrió maltrato físico y verbal de parte de Kit, quien despilfarraba su fortuna. Macaulay tomó partido por Patricia Bentrup, su madre, cuando ocurrió el divorcio, y siendo menor de edad asumió el control de su riqueza, estimada en aquel tiempo (1997) en 17 millones de dólares.

Contrario a lo que siempre dijo Macaulay, su hermano Kieran Culkin, también actor y ganador de premios como El Globo de Oro y el SAG, por la serie Sucesión, ha mencionado que, en su caso, no conoció esa faceta de Kit. Hay que decir que cuando los actores eran niños, la única estrella de la familia era Macaulay, quien no tiene contacto con su progenitor desde 1997.

La relación de Rihanna, cantante y empresaria de Barbados, y su padre Ronald Fenty, también involucró dinero. La intérprete de ‘Umbrella’ lo demandó en el 2019 por uso indebido de Fenty, la marca que ella creó. Adicionalmente, el patriarca concedió entrevistas que dejaron al descubierto aspectos de la vida privada de la estrella.

La relación entre la cantante y su padre nunca fue buena. La artista contó que su infancia fue difícil por las adicciones a las drogas y al alcohol de Ronald. quien sufrió de cáncer en los últimos meses de su vida. Rihanna solo lo volvió a ver en su funeral, a mediados del año pasado.

Jennifer Aniston y Angelina Jolie fueron abandonadas por sus padres actores

La protagonista de ‘Friends’ y estrella de comedias románticas Jennifer Aniston no le perdonaba a su padre, el también actor John Aniston, las abandonara a ella y a su madre, por irse tras otra mujer. Jennifer tenía 10 años en aquel entonces. Fueron años de distanciamiento. John falleció en noviembre del 2022 y trascendió que cuando ocurrió el desenlace, Aniston ya lo había perdonado.

Jennifer también se alejó por completo y más de 15 años, de su madre Nancy Daw. La actriz no podía perdonar que la exmodelo, publicara en 1999 un libro en el que revelaba secretos de la vida personal de la actriz. También reveló en varias entrevistas que vivió una dura adolescencia, pues su madre no se preocupó por su salud emocional y en cambio la criticaba fuertemente: le decía que tenía una nariz grande y unos ojos muy juntos, lo que generó depresión y ansiedad.

Aniston la perdonó poco antes de que Nancy muriera en el 2016, tras sufrir varios ACV a lo largo de los últimos años. La estrella de ‘Una esposa de mentira’ ha mencionado que gracias a la terapia pudo sanar las heridas que le dejaron sus progenitores y perdonarlos.

Curiosamente Angelina Jolie, la actriz con la que Brad Pitt le fue infiel a Jennifer Aniston también experimentó una historia de distanciamiento similar con su padre, el actor Jon Voig.

Jolie no le perdonaba que hubiera abandonado a su madre, la actriz Marcheline Bertrand y a ella, cuando aun era una bebé. Aunque se ha reportado que con el paso de los años y la maternidad Angelina ha tenido reconciliaciones esporádicas con su progenitor, en realidad siguen distanciados.

Además del abandono paternal, ha incidido en el distanciamiento las afirmaciones a la prensa de Jon. El padre cuestiona la salud emocional de su hija.

Como si se tratara de un asunto de herencia, se supo que Maddox, uno de los hijos de Angelina y Brad, no quiere nada con su padre y se quitó el apellido Pitt. También tomó partido por la actriz luego de que trascendieran episodios de agresión contra la actriz.

La realeza no se escapa

El caso de Meghan Markle con su padre sigue en la distancia. Cuando el mundo conoció a Meghan se veía aún cerca a Thomas, sin embargo, cuando su relación con el príncipe Harry se consolidó, el otrora luminotécnico de cine comenzó a vender historias a los tabloides ingleses sobre su hija.

Esto marcaría una ruptura definitiva de Meghan, quien ya no quiso vovlerlo a ver. Han pasado más de 7 años desde entonces y ahora, mientras Thomas tiene delicados quebrantos de salud, que en el 2025 lo llevaron a la amputación de parte de su pierna y su pie izquierdos, Meghan parece no estar dispuesta a acercarse a él, aunque según algunos analistas puede que lo perdone. Thomas tiene 81 años.

Curiosamente, el esposo de Meghan, el príncipe Harry, optó en el 2020 por alejarse de su padre, el rey Carlos III, entonces príncipe de Gales, junto a su esposa y dejar Gran Bretaña.

Según los duques de Sussex, querían un ambiente más sano para vivir su matrimonio y cuidar a sus hijos y consideraron que serían más felices lejos de la monarquía. A diferencia de Meghan, se sabe que Harry si ha querido reconciliarse con su padre, pero no ha sido un asunto fácil. Al rey no se le olvidan las entrevistas y los libros donde su hijo menor expone aspectos privados de la familia.

El famoso caso Luis Miguel Vs. Luisito Rey

El alejamiento entre la estrella latinoamericana Luis Miguel y su padre Luisito Rey fue tal vez uno de los más ventilados en las década del 90. El artista que confió en el español para que le administrara su carrera pronto vio que Rey, también cantante, tomaba ventaja de la riqueza que hacía su hijo.

La ruptura no fue fácil, y está ampliamente expuesta en la producción de Netflix Luis Miguel, la serie, protagonizada por Diego Boneta y autorizada por ‘el Sol de México’. Cuando Luisito Rey falleció, en diciembre de 1992, su hijo seguía distanciado de él. Unos meses antes lo había visitado en Barcelona, España, en su lecho de enfermo para saber el paradero de su madre, Marcela Basteri, desaparecida por años, pero ante la negativa de Rey de colaboraba, el cantante se alejó aún más.

También hay que recordar que el artista estuvo a punto de estar en graves líos con la justicia por pagos no realizados cuando su padre administraba su riqueza.

La lista es extensa, otros casos que siguen en la memoria de los amantes de la vida personal de las celebridades son el de Christina Aguilera, Adele y Lindsay Lohan.

