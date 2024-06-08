Silvy Araújo está embarazada. Con emotivo video confirmó la noticia: “Era un sueño”

En junio del 2024, una de las noticias más comentadas del mundo de la farándula fue el matrimonio de Silvana Araújo, conocida en redes sociales como Silvy Araújo y Andrés Felipe Pino. La ceremonia fue considerada como el evento social del año en Cartagena, pues fue por todo lo alto y contó con múltiples celebridades como Greeicy Rendón y Mike Bahía.

Silvy Araújo y su esposo se convertirán en padres por primera vez

Después de año y medio de casados, la influencer fit confirmó que está embarazada. A través de su cuenta de Instagram publicó un video donde cuenta parte de su historia con Andrés Felipe.

“La vida tiene formas muy curiosas de empezar las historias importantes. Yo jamás hubiera pensado que aceptar una invitación simple, un plan cualquiera me iba a cambiar la vida para siempre. La vida tiene una forma de sorprenderte, de mostrarte que el plan y el tiempo de Dios son perfectos”, dijo mientras mostraba imágenes de momentos compartidos con su pareja desde que están juntos.

En las imágenes del clip, aparecen la cartagenera y su esposo en julio de este año diciéndole unas palabras a sus futuros hijos, aunque en ese momento no estaban embarazados. “Yo siempre supe que ese hombre iba a ser el papá de mis hijos. Este es un video para nuestro hijo o hija, en un futuro, más adelante. Vamos a dar lo mejor de nosotros, intentamos sanar todas nuestras heridas, lo importante es que sepas que tu mamá y tu papá somos un equipo”.

Luego, aparece otro video de la influencer en un baño, mientras se realiza una prueba de embarazo que, al final, sale positiva. Las lágrimas inundaron inmediatamente su rostro. “Octubre 4 de 2025, me voy a hacer una prueba. Puede que no, estoy nerviosa. No me quiero ilusionar. Era un sueño que compartíamos de construir una familia”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sus amigos y seguidores los han felicitado con amorosos mensajes en el post que, en menos de media hora, alcanzó 65 mil likes. “Excelente noticia para cerrar el año”, “van a ser los mejores papás”, “Dios los bendiga siempre”, “qué emoción esa noticia”, “felicitaciones”.