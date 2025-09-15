Todo lo que debe saber de ‘Adolescencia’, de Netflix, que arrasó en los Emmy

‘Adolescencia’ que fue tema de conversación de los usuarios de las plataformas de streaming, en el primer trimestre de este año cuando se estrenó, se convirtió en la serie más premiada en los Emmy, y regresa a los titulares.

La miniserie marcó un hito en la industria audiovisual. Para empezar cuenta con cuatro capítulos, cada uno filmado en una sola toma continua, una técnica que da sensación de inmediatez y realismo, como si no hubiera cortes.

La producción, que fue grabada en Gran Bretaña, en escenarios de Pontefract, una ciudad en Wakefield, West Yorkshire, Inglaterra, es protagonizada por Owen Cooper quien interpreta a Jamie Miller, Stephen Graham y Eddie Miller. En el elenco también se encuentran Ashley Walters, Erin Doherty, Faye Marsay, Christine Tremarco y Mark Stanley.

Owen, quien cautivó desde las audiciones a pesar de no haber trabajado nunca en una producción de televisión, se convirtió en la noche del 14 de septiembre, en el actor más joven en ser premiado con el Emmy. Tiene 15 años.

Podrías leer: Adolescencia, el papel de Brad Pitt y otros datos inéditos de la serie de Netflix

Sobre la serie, sus creadores Stephen Graham y Jack Thorne han mencionado que es sobre los conflictos de masculinidad en etapas tempranas. Así mismo, terminaron descartando una segunda temporada de la exitosa apuesta.

Más allá de tratar de resolver el caso o mostrar por qué el adolescente lo hizo, el objetivo del film es hacer un análisis de lo que ocurre hoy en día con los jóvenes, los errores del sistema, los fracasos familiares y las dificultades para enfrentar los problemas a tiempo.

Los temas que aborda Adolescencia y su famoso productor

La serie, que para algunos puede ser la mejor que haya estrenado Netflix , también permitió reflexión sobre temas como la crianza de niños y jóvenes, en medio del poderío y la exigencia de redes sociales y la misoginia, que se gesta en esas mismas redes donde adquieren relevancia y credibilidad ciertos discursos de posiciones extremas como el ex participante de ‘Gran hermano’ Andrew Tate.

Podría interesarte: Adolescencia: historia real, capítulo y de que trata la serie de Netflix

Otro de los aspectos que sorprendió es que esta apuesta británica tiene entre sus productores a Brad Pitt, el actor, que como padre resultó en entredicho, a tal nivel que sus hijos, a medida que crecen, se quitan su apellido.

¿Adolescencia está basada en un hecho real?

Sus creadores también fueron enfáticos en que no corresponde a ningún hecho puntual real particular, pero si partieron de las decenas de casos de violencia en colegios que actualmente se ven en noticias y que son protagonizados por escolares. Adolescencia llegó a los premios Emmy con 13 nominaciones y se convirtió en la más premiada al obtener seis estatuillas. Stephen Graham se llevó el premio a mejor actor de una miniserie; el joven Owen Cooper fue el mejor actor de reparto; Erin Doherty, quien personificó a la terapeuta ganó como mejor actriz de reparto de miniserie y también ganó como Mejor Miniserie.

Aquí más noticias que son tendencia