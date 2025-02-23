Tatiana Franko de ‘Vos podés’ se casa. Él es Wendel Gnoatto, su futuro esposo

Tatiana Franko, periodista y presentadora colombiana, recordada por haber hecho parte del programa Muy buenos días de RCN, donde compartió set con Jota Mario Valencia, sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al confirmar que próximamente llegará al altar.

“27 de agosto ❤️❤️❤️Dije el sí que tanto había anhelado 💍Te amo @wendelgnoatto. Eres el regalo precioso que Dios tenía guardado para mí“, escribió en su cuenta de Instagram donde tiene 1,2 millones de seguidores.

Así fue la propuesta de matrimonio de Tatiana Franko

Al terminar su show en Bogotá, la conductora del pódcast Vos Podés fue sorprendida por su novio. Su equipo de trabajo le dijo que le tenían “preparado algo”. Cuando salió nuevamente al escenario del teatro donde se presentó horas antes, en la pantalla se reprodujo un video que reunía imágenes con Wendel, su novio, quien se hizo junto a ella para observar el clip. Al final, salió un letrero que decía: ‘¿Quieres casarte conmigo?’.

Una vez lo vio, Franko se alejó de la emoción. En las imágenes se observa su cara de asombro. Pasaron varios minutos y su novio tuvo que acercarse nuevamente a ella. Se arrodilló y le mostró el anillo, mientras ella, entre lágrimas, le respondió que sí. ‘¿Esto es real?’, le dijo. Al final, se fundieron en un romántico abrazo y sellaron el momento con un beso.

En un comentario en redes, su prometido escribió: “Por un momento pensé que ibas a huir. Corriste más que Usain Bolt en la olimpiada”.

Asimismo, sus amigos y seguidores no dudaron en felicitarla: “me hiciste sufrir un poco cada vez que de la emoción te alejabas de tu hombre. Ya me imagino el nervio de él también. Qué lindos. Dios los guarde y bendiga”, “felicitaciones mi Tatis te mereces lo mejor”, “no sabes la felicidad que siento por ti. Te quiero con el alma”, “que sea eterna la dicha y este amor bonito”, “me alegro infinito por este momento que Dios tenía guardado para ti, los queremos, esperamos con ansias la fecha y por su puesto la invitación, que viva el amor”, “se merecen una vida juntos llena de bendiciones celestiales”, “los tiempos de Dios son perfectos. Estás viviendo uno de los momentos más hermosos e inolvidables de tu vida, recogiendo los frutos de tanto esfuerzo hecho con amor”.

¿Quién es Wendel Gnoatto, novio de Tatiana Franko?

En febrero del 2020, Tatiana hizo pública su relación con Wendel Gnoatto, un quiropráctico brasileño radicado en Bogotá. De acuerdo con lo que contó en una oportunidad, lo conoció porque fue contratada para hacerle publicidad a su consultorio.

“Nos conocimos siendo yo su paciente, la verdad que me había contratado para hacer una publicidad para el consultorio donde él trabajaba antes, pero no me había contratado él, fue alguien del área de marketing. Hicimos el negocio para hacer unas acciones, para hacer la publicidad, hasta ahí todo normal, y llegó el día de la cita. Yo entré normal a hacer como el acuerdo de la publicidad y cuando me dice el gerente del consultorio, que lo mejor era que el quiropráctico me viera y me atendiera para ver cómo estaba mi espaldita”.