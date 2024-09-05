¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Valeria Galviz, de Klass 95, se casa. Así anunció compromiso. ¿Quién es su novio?

La actriz y psicóloga había confesado a Vea que deseaba una súper boda. Ahora luce feliz tras recibir un anillo de compromiso.

Por Redacción Vea
11 de septiembre de 2025
Valeria Galviz, de Klass 95, se casa. Así anunció compromiso. ¿Quién es su novio?
En agosto del 2024, la actriz vallecaucana Valeria Galviz se sinceró con Vea sobre su vida privada y habló de su novio y la relación estable que llevaba con él. En ese momento, llevaba tres años de romance y se declaró a gusto con lo vivido.

Valeria Galviz se compromete tras cuatro años de noviazgo

Estoy súper enamorada”, mencionó al tiempo que reveló que ya estaban viviendo. “Llevo tres años con él y vivimos juntos en Cali”, dijo la actriz que decidió estudiar psicología y combinar las dos carreras.

Valeria, quien nació en Cartago, Valle, también había expresado su deseo de caminar hacia el altar. “Yo si me quiero casar, quiero una súper boda, no me importa lo que diga la gente”, reconoció.

Ahora la misma actriz da a conocer a través de sus redes sociales que en efecto, pronto irá al altar, ya que recibió un anillo de compromiso.

El amor nos salvará una y mil veces. Julio 2025”, escribió Valeria en su cuenta de Instagram, revelando además lo que parece ser la fecha de cuando recibió la propuesta, lo cual indicaría que lleva dos meses comprometida. Por las imágenes que Galviz compartió, el compromiso fue en la isla griega Mykonos, donde la pareja habría pasado sus recientes vacaciones. El anillo que recibió la psicóloga incluye una esmeralda con chispas de diamante.

¿Quién es el novio de Valeria Galviz?

Él es Uriel Zuluaga, novio de Valeria Galviz.

Él es Uriel Zuluaga, novio de Valeria Galviz.

El futuro esposo de la actriz, que también es periodista graduada, se llama Uriel Zuluaga y es abogado. “Encontrar a esa persona tanto Kelly como para mí, es un paso a la sanación”, dijo a Vea en su momento refiriéndose al rol que interpretó en ‘Klass 95’. También mencionó lo importante que era para ella contar con alguien que además de amor ofrezca apoyo y libertad. “Encontrar a alguien que te entienda, que no te corte las alas... es difícil, pero si es amor, es libertad”. Todo eso, ella lo ha encontrado en su novio y “estoy feliz”.

De momento, Valeria no se ha revelado cuándo será la boda de Valeria e Iván. La posibilidad de hijos también es algo que la actriz había mencionado a Vea merece tiempo para pensar muy bien y de ninguna manera, tomarlo a la ligera.

