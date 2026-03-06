“Vuela alto, mi guerrera”: Influencer despidió a su bebé con desgarrador mensaje

Las redes sociales están consternadas con la muerte de ‘Isely de la vida’, una bebé que se hizo famosa en Tiktok luego que su mamá comenzara a documentar el raro padecimiento con el que nació la pequeña.

¿De qué murió ‘Isely de la vida’, la bebé tiktoker?

De acuerdo con lo que había contado Daimirelis Vega, la mamá de la bebé, Isely nació con el sistema autoinmune débil, lo que la ponía en riesgo ante cualquier interacción con algún virus o bacteria. Pese a que los médicos especialistas hicieron todo lo que estuvo a su alcance con diferentes tratamientos, el cuerpo de la niña no resistió y, finalmente, murió hace dos días. “La niña falleció. Le doy gracias a Dios por todo lo que hace, me ha dado fuerza, nunca me imaginé estar tan fuerte. La niña estaba entubada, con mucha falta de aire con una bacteria que cogió. Pudimos controlarla y salir de eso. Los doctores no daban esperanzas de vida y Dios me la sacó de eso, pero antier tuvo otra bacteria que le afectó los riñones y no hizo ‘pipí’ por dos días. Esta mañana temprano Dios se la llevó”, dijo la progenitora de Isely a través de un video publicado en su perfil de TikTok.

De igual manera, agregó entre lágrimas: “Si me quieren seguir acompañando se los voy a agradecer, si no quieren porque siguen a Isely, los voy a entender también. Ya ella no está aquí, pero está allá arriba mirándome, diciéndome que fui la mejor mamá del mundo, que nunca la dejé ni un momento, que la amamos con todo nuestro corazón. Estamos muy mal con toda esta situación que pasó, pero estuvimos hasta el final. Me quedo con todas sus risas, con todos sus recuerdos, hice todo, hasta lo imposible. Me quedo con todo lo bonito que pasé con ella y con una fuerza inmensa que me ha dado Dios para salir adelante... Vuela alto”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Mamá de ‘Isely de la vida’ pidió ayuda para sepultarla

Horas después, a través de otro video, Daimirelis se dirigió a sus seguidores pidiendo una ayuda especial: “La decisión de cremar a mi hija fue mía, pero me dicen que no es la mejor decisión que tomé. Yo no sabía que Dios manda a que sea sepultada. Yo no tengo el dinero para eso. Yo no quería hacer esto. Yo no tengo el dinero para sepultarla, en Estados Unidos cuesta mucho. Yo voy a hacer la prueba y que sea lo que Dios quiera. Me dijeron que son 16 mil dólares”.

Sus seguidores expresaron su tristeza a través de comentarios: “En Colombia jamás la olvidaremos, nuestra sobrina de la vida”, “cuando una madre llora todas lloramos, mucha fuerza”, “siempre quisimos verla bien, mucha fuerza, que Dios te bendiga”, “el mundo entero tiene el corazón apachurradito”, “en memoria de la niña, no dejemos de seguir a la Mamá, acompañemos en su dolor”, “estoy en shock”.