¿Belinda tendrá novio español?: esto le depara el tarot a la cantante

Desde 1999 hemos visto a Belinda incursionar en la televisión. La artista, nacida en Madrid, participó en varios proyectos audiovisuales como Amigos x siempre, Aventuras en el tiempo, Cómplices al rescate, Corazones al límite, Patito Feo y muchos más.

Gracias a la participación en estos proyectos, Belinda ha logrado tener un gran reconocimiento tanto en la industria de la televisión, como en la musical, pues recordemos que la intérprete de Luz Sin gravedad ha lanzado siete álbumes musicales.

Por otro lado, hace unas semanas Belinda grabó una entrevista con La Tarotista para Netflix España; en esta, la actriz interactúo con la mujer, quien a través de las cartas, le contó qué cambios vendrán para ella en los temas económicos, amorosos, sociales y laborales.

“Chica tienes unas cartas geniales y muy interesantes (…) Acá vemos un carro que significa evolución y cambios; además, está la carta de los enamorados, que representa toma de decisiones importantes. Quizás llegará un nuevo chico a tu vida para tratar de conquistar tu corazón. La carta del emperador, que está entre ellas, quiere decir que existe un hombre que está tratando de involucrarse en tu vida, él quiere llegar a ti e imponerse, solo tú decidirás si lo quieres o no”, fueron algunas de las predicciones que le hizo a la cantante y actriz.

No obstante, la cantante decidió no guardar silencio, y afirmó que por el momento no se quiere involucrar con nadie sentimentalmente, pues acaba de culminar un episodio relevante en su vida. Así mismo, señaló que está totalmente enfocada en el crecimiento de su carrera artística.

¿Quiénes han sido los novios de Belinda?

Varios han sido los hombres que le han conquistado el corazón de la princesa del pop mexicano, entre ellos se encuentran Christopher Uckermann, Pepe Díaz, Maluma, Giovani Dos Santos, Mario Domm, Criss Angel, Ben Talei, Lupillo Rivera y Christian Nodal.