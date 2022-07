Horóscopo Vea con Javis Predice: del 25 al 31 de julio del 2022

Aries

“Veo una semana determinante en temas financieros, la oportunidad para lograr dinero se dará de manera clara y concisa. Si estás buscando un viaje, un trabajo o concretar un negocio, esta semana recibirás buenas noticias”.

Número de la suerte: 0174

Tauro

“Esta semana se pueden dar situaciones muy importantes para comprar o vender. Ten presente que no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, porque se van a presentar oportunidades financieras, laborales. En el tema romántico, no seas egoísta y protege al amor que está contigo”.

Número de la suerte: 5532

Géminis

“Esta semana está llena de oportunidades. Tienes el poder de lograr un gran negocio, de estar en los lugares que te llaman la atención y de materializar tus sueños. En el amor, si estás buscando pareja, todo llegará de forma natural. Si ya la tienes, todo marchará muy bien”.

Número de la suerte: 1754

Cáncer

“Esta es una semana de ascenso laboral. Si no tienes trabajo, serán días para buscar oportunidades de con el trabajo independiente. En el amor, vivirás experiencias nuevas, pero si tienes pareja y las cosas no marchan bien, no te preocupes porque las cosas volverán a tomar su curso normal”.

Número de la suerte: 5832

Leo

“Para Leo, esta semana será de justicia. Lograrás recuperar un dinero que creías perdido. Este será un buen tiempo, solo tienes que aprovechar las oportunidades. En los temas del corazón, si hay un amor del pasado, déjalo ahí, no hay necesidad de revivir lo que has vivido”.

Número de la suerte: 2549

Virgo

“Vivirás una situación de libertad, dejarás a un lado asuntos que no te gustan o te convienen. Esta semana lograrás darle un giro a tu vida, las cosas que venían mal se convertirán en positivas. En los temas del amor, quiérete y déjate querer”.

Número de la suerte: 4471

Libra

“Esta semana deberás estar muy precavido con tus asuntos económicos, no es una semana para arriesgarse. En el escenario del amor, son días de reconciliación”.

Número de la suerte: 5942

Escorpio

“Estás vibrando excelente energía, habrá luz en la oscuridad. En esta semana tendrás muchas oportunidades en diversos escenarios, solo debes analizarlas y aprovecharlas. En el tema del amor, el pasado volverá para recordarte cosas bonitas”.

Número de la suerte: 5432

Sagitario

“Debes confiar en tu sabiduría, la fuerza de tu mente y alma te ayudarán a encontrar soluciones que estabas necesitando. En el amor, deberás hablar con la verdad y evitar los triángulos amorosos”.

Número de la suerte: 2588

Capricornio

“En esta semana aprovecha tus talentos, pues tienes una magia especial. Fluyen tus proyectos relacionados con negocios, viajes, dinero y nuevos trabajos. La suerte te acompaña. En el amor, déjate querer”.

Número de la suerte: 2901

Acuario

“Tu proyecto de emprendimiento te permitirá recoger frutos muy positivos. La semana es próspera, lo que pidas te va a llegar. Si estabas pasando por un momento económico difícil, no te preocupes que todo cambiará para bien. En el aspecto sentimental, habrá nacimientos de nuevos amores”.

Número de la suerte: 4871

Piscis

“Estás viviendo un tiempo lleno de búsquedas en las que prima lo que te apasiona. Si estabas pasando por un momento difícil, todo va a mejorar. En los temas del amor, debes tener cuidado de no meterte en problemas”

Número de la suerte: 3211