Vieira Vidente habla de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo tras su separación

Día a día, son miles las personas que le escriben a Vieira Vidente para saber qué le deparará el futuro a sus artistas favoritos. Por medio de las cartas quieren averiguar si tendrán que vivir momentos de alegría o angustia. La astróloga complace a su público, y una vez al mes le comparte la lectura del personaje más votado.

Hace poco más de un mes, Vieira Vidente, a través de su canal de YouTube, compartió la lectura de una de las parejas más afamadas de la industria del entretenimiento latino. Con base en las cartas, la astróloga compartió qué le deparará el futuro a Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo.

En la lectura, Vieira confirmó que los artistas estaban pasando por un momento muy difícil en su relación, y pese a todos los intentos, ellos iban a terminar tomando la difícil decisión de tomar caminos distintos, algo que hoy día es real, pues recordemos que Carmen publicó un video donde anunció que después de más de trece años de relación, su matrimonio con Sebastián había terminado.

“Las cartas me dicen que los actores se sienten derrumbados, porque han luchado varias veces por su relación y ya no pueden más (…) Aquí me sale que hay un hombre que le dice a Sebastián que no se preocupe más y siga su vida. Las cartas me dicen que ellos se querían mucho como pareja, pero ese amor se desvaneció y se creó uno como de amigos.” Fueron algunas de las afirmaciones que compartió Vieira a través de su lectura, en su canal de YouTube.

La tarotista afirmó que luego de su matrimonio, la pareja comenzó a construir planes, pero no como pareja, sino de forma particular, cosas que afectó gravemente la relación.