¿Jennifer López y Ben Affleck se casan? Astrólogo da pistas de su futuro

Jennifer López es de signo leo, lo mismo que su prometido. El ascendente de Affleck, escorpión, hace que Ben deje que JLo brille. Foto: Getty

Jennifer López y Ben Affleck han protagonizado una historia que, en dos ocasiones, ha hecho suspirar a sus fanáticos en el mundo entero. Su primera historia comenzó en 2002, cuando coincidieron en el set de grabación de la película Gigli. Su amor en ese momento no podía hacerse realidad porque Jennifer estaba casada con el bailarín Cris Judd, su segundo esposo, con quien se había casado en 2001, mientras que Ben había concluido un romance de dos años Gwyneth Paltrow, quien dijo en su momento, que él no estaba para ´sentar cabeza´. El romance entre los dos actores comenzó en 2002, cuando Jennifer ya estaba separada y estuvo lleno de demostraciones de amor y exposición mediática. A finales de ese año, el actor le propuso matrimonio y le entregó un anillo con un diamante rosado, de 6,1 kilates. En 2003, pocos días de efectuarse la boda, los planes se cancelaron y terminaron a principios de 2004 . Se dijo, en su momento, que la presión de los medios acabó con su relación. Tomaron caminos separados, JLo se casó, el 5 de junio con Marc Anthony y Ben contrajo matrimonio con Jennifer Garner un año después.

Te puede interesar: Jennifer López elogió a Ben Affleck y como padre e ignoró a Marc Anthony

JLo y Ben siempre estuvieron en contacto

Sus matrimonios terminaron. ´La diva del Bronx´ se separó del padre de sus hijos Max y Emme en 2011, mientras que en 2015, el protagonista de Daredevil finalizó su unión con Garner, madre de sus tres hijos. Tiempo después, en 2017, Jennifer inició una relación Alex Rodriguez, exbeisbolista y empresario y Ben tuvo varios amores, uno de ellos fue la actriz Ana de Armas. Todo parecía apuntar que la cantante se casaría con Rodríguez, quien le propuso matrimonio en marzo del 2019. Su compromiso se rompió en 2021, se rumora que por infidelidad, y aunque intentaron superarlo, su ruptura fue inminente.

En ese momento hizo su aparición Ben Affleck, y dos meses después de haber terminado con Rodríguez, la también empresaria fue captada por los paparazzi en Montana. Los encuentros se volvieron más frecuentes y ya no escondían su amor. Lo oficializaron en julio del año pasado y en abril del 2022, el actor, con una sortija, esta vez con un diamante de color verde.

Te puede interesar: Jennifer López y Ben Affleck: ¿Cuáles son los planes que tiene la pareja?

¿Qué dijo El Niño prodigio sobre la relación de Jennifer López y Ben Affleck?

Meses después de anunciarse el regreso de la pareja, El Niño Prodigio, famoso astrólogo dominicano, le dijo a People VIP que ella podría ser feliz junto al hombre que ama, pero que no era muy aconsejable casarse. “Hay personas que no pueden casarse energéticamente, no pueden estar comprometidas y ella es un ser libre…Ella puede tener un hombre, pero no matrimonio, no compromiso, no casamiento”. El astrólogo también mencionó en esa ocasión que tanto Rodríguez como Affleck son de signo Leo, y que la relación entre la JLo y Ben Affleck nunca dejó de existir, pero aclaró que ella nunca le fue infiel a su prometido, " Mis seres de luz me dicen que ellos nunca dejaron el romance, siempre había una comunicación”.

El Niño Prodigio también mencionó que Jennifer ve lo espiritual en el artista gracias a su ascendente, escorpión, y que en su relación, la fama no es problema. “Cuando vean a Ben Affleck y Jennifer van a ver que la que más va a brillar es Jennifer, porque la parte del signo de agua, que es escorpio, deja que ella brille. Y más puede dominar Jennifer López a Ben Affleck que Arod”.