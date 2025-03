JLo evitaría trabajar con personas del signo Virgo. Esta es la curiosa razón

Jennifer López siempre ha sido una figura destacada no solo por su talento en la música y el cine, sino también por su cuidadosa manera de manejar su carrera y su equipo de trabajo. La artista logró un éxito internacional importante y, además, ha edificado una carrera sólida y admirable. No obstante, en los últimos años, ha circulado un rumor que ha despertado controversia y curiosidad: la supuesta aversión de JLo a colaborar con personas del signo Virgo.

¿Por qué dicen que Jennifer López no trabaja con Virgo?

Según informaciones que han circulado en redes sociales y medios de espectáculo, JLo evitaría trabajar con personas del signo Virgo. Pero, ¿qué hay de cierto en esto?

De acuerdo con algunas fuentes cercanas a la cantante, Jennifer López tendría ciertas creencias astrológicas que influyen en sus decisiones laborales. Se dice que prefiere rodearse de personas con signos zodiacales que sean compatibles con su personalidad y estilo de trabajo como Leo, un signo de fuego conocido por su liderazgo y carisma. Al parecer, JLo podría tener dificultades para trabajar con signos de tierra como Virgo, quienes suelen ser detallistas, críticos y perfeccionistas.

La controversia comenzó hace unos años por unas declaraciones de la bailarina Heather Morris, quien formó parte del programa So You Think You Can Dance. Según ella, durante una audición para bailarines de JLo, la artista preguntó quiénes eran del signo Virgo y, después de identificarlos, les pidió que se retiraran.

“Jennifer López realizó una audición para bailarines para una de sus giras. Ella entró en la habitación y dice: ‘Muchas gracias, han trabajado muy duro. Si hay algún Virgo en la sala, ¿puedes simplemente levantar la mano?’ La mayoría de las veces en una audición de baile, no te pagan, has estado allí desde las 10 a.m. y estás audicionando hasta las 6 p.m. Ella los miró y dijo: ‘Muchas gracias por venir’. Y tuvieron que irse después de un día completo de audiciones para Jennifer López”, aseguró Morris.

Jennifer López. Fotografía por: Agencia Europa Press

La incompatibilidad con los Virgo sería el motivo

Aunque JLo no ha confirmado ni desmentido el rumor, han surgido varias teorías que intentan explicar su supuesta aversión hacia los Virgo. Desde la perspectiva astrológica, Leo y Virgo tienen enfoques muy distintos. Mientras que Leo tiende a ser espontáneo y creativo, Virgo es analítico y estructurado. Estas diferencias podrían generar choques en el ámbito laboral, especialmente en un entorno de alta exigencia como el de la industria del entretenimiento.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Las personas de Virgo suelen ser más racionales y analíticas, mientras que Leo se destaca por su fuerte sentido de identidad y su deseo de ser reconocido. Esta diferencia esencial en sus enfoques puede dar lugar a fricciones y conflictos. La posibilidad de una relación armoniosa dependerá en gran medida de la disposición de ambos y de la profundidad del vínculo emocional que los una.