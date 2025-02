¿Norma Nivia y Peluche continuarían siendo pareja en LCDLF? Esto dicen los signos

La segunda temporada de La casa de los famosos ya dejó varias parejas. En las últimas semanas, Norma Nivia y Mateo Varela, conocido como Peluche, se han mostrado muy amorosos. Después de varios acercamientos, la actriz y el influencer se dieron su primer beso. Desde entonces, se han mostrado muy emocionados con su relación.

La química, la complicidad y los momentos cálidos que comparten han llevado a muchos a preguntarse si su relación podría ir más allá del programa. Pero, ¿qué opinan los astros sobre su futuro amoroso?

Compatibilidad de Norma Nivia y Peluche, según sus signos zodiacales

Para descubrir si hay una conexión más allá de la pantalla, es fundamental analizar la compatibilidad astrológica de ambos. Norma Nivia, nacida el 23 de septiembre, se sitúa en Libra, lo que le otorga una mezcla de organización y un deseo de equilibrio en su vida. Por otro lado, Peluche, quien es de signo Sagitario, acepta fácilmente las nuevas oportunidades.

Libra y Sagitario suelen tener una conexión especial, ya que ambos signos comparten un amor por la aventura, las conversaciones significativas y la exploración del mundo. Libra busca la armonía y la belleza en sus relaciones, mientras que Sagitario es un espíritu libre que disfruta de la diversión y el aprendizaje.

El signo de Libra es cardinal, mientras que Sagitario pertenece a los signos mutables en la rueda del zodiaco. A pesar de sus diferencias, suelen tener relaciones muy positivas en diversos ámbitos: sentimental, familiar, laboral, entre otros.

Como pareja, presentan muchas cualidades que les permiten ser felices juntos. La comunicación es su mayor fortaleza; pasan horas hablando sobre sus intereses, planes, el futuro, la vida, y más. Libra y Sagitario se apoyan mutuamente en todo lo que necesitan, lo que les hace sentir fuertes e inseparables. De manera consciente o inconsciente, ambos reconocen que se requieren el uno al otro para crecer, amarse y vivir plenamente.

Sagitario suele sentirse cautivado por la elegancia y el sentido estético de Libra, mientras que Libra se siente irresistiblemente atraída por el espíritu aventurero de Sagitario. Pronto se darán cuenta de que pueden pasar horas conversando sobre una amplia variedad de temas sin aburrirse, tal como se ha podido ver en La casa de los famosos con ambos participantes.

¿Podrían ser pareja después de ‘La casa de los famosos’?

Si logran encontrar un balance entre sus diferencias y mantener la conexión fuera de La casa de los famosos, podrían tener una relación emocionante y enriquecedora. Sin embargo, todo dependerá de cuánto deseen construir algo sólido juntos después del programa.

En redes sociales, los internautas han dejado diferentes opiniones: “Norma es un amor, pero es que Mateo está chiquito”; “Mi instinto femenino me dice que Normal no se conecta igual con él”; ”Cuando una mujer dice “que ternura” ahí no es!!! solo amistad"; “No se siento que Norma lo quiere como amigo nada más”; “Soy la única que siente que harían muy linda pareja y mateo es súper lindo con ella”.