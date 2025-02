¿Lady Tabares y La Abuela de LCDLF son incompatibles? Esto revelan sus signos

Desde su llegada a La casa de los famosos el pasado domingo 26 de enero, Lady Tabares y La Abuela se han destacado como figuras importantes en el reality. Sin embargo, algunos televidentes han notado que la convivencia entre las dos no ha sido fácil. En los últimos días han protagonizado fuertes discusiones.

La actriz de La vendedora de rosas, le dijo: “no tengo ningún inconveniente, de hecho, la persona me cae bien es “la Abuela”, pero no me gusta que me mande tanto, eso no me parece. No me gusta cuando me habla golpeado, porque soy una persona muy autónoma y no me gusta que me den órdenes".

Por su parte, la creadora de contenido, le contestó: “Soy grosera y así soy... Y nadie me puede cambiar, no me gusta ser hipócrita... Yo a usted no la he irrespetado. Nunca. Yo le hablo como soy yo”.

Lady Tabares y La Abuela: ¿choque de astros en ‘La casa de los famosos’?

Las discusiones de las participantes han suscitado especulaciones sobre una posible incompatibilidad. ¿Podría la astrología ofrecer alguna explicación a estas diferencias? Vamos a analizar lo que dicen sus signos zodiacales.

Lady Tabares, famosa por su papel en La vendedora de rosas, nació el 31 de mayo de 1982, lo que la convierte en Géminis. Este signo del zodiaco se caracteriza por su inteligencia, versatilidad y habilidad para comunicarse. Los geminianos son sociables, curiosos y adaptables, aunque también pueden ser inquietos e impredecibles. Su naturaleza dual les permite ver diferentes perspectivas de una situación, aunque a veces pueden parecer inconsistentes en su comportamiento. Su carácter es doble, bastante complejo y contradictorio.

Por su parte, La Abuela, cuyo nombre real es Aleyda Gaviria, es Cáncer. Los nacidos entre el 21 de junio y el 22 de julio son conocidos por su naturaleza emocional, sensible y protectora. Son personas intuitivas y leales, pero también pueden ser temperamentales, posesivos y rencorosos.

La incompatibilidad entre los signos de Lady y La Abuela se debe a sus diferencias esenciales en la manera de comunicarse, de mostrar sus emociones y de percibir el mundo.

La Abuela, como canceriana, es más reservada y prefiere expresar sus sentimientos a través de gestos y acciones, en cambio, Lady, que es Géminis, prefiere relaciones poco restrictivas y con espacio para su autonomía. Esta diferencia en la comunicación puede generar malentendidos y frustración en ambas partes.

¿Por qué Cáncer y Géminis no son compatibles?

Géminis y Cáncer pueden tener diferencias en la forma en que abordan la vida y las emociones. Géminis, un signo de Aire, es intelectual, comunicativo y se siente atraído por la diversidad. Por otro lado, Cáncer, un signo de Agua, está más relacionado con los sentimientos, el afecto y la estabilidad. Así le ocurrió a La Abuela, quien se mostró conmovida porque extraña la recarga de su familia. “Me hacen falta mis hijos, mi casa. Llevo 13 días sin estar en la casa, nunca me había separado de ellos así”, dijo entre lágrimas.

El principal conflicto en la relación entre Géminis y Cáncer radica en sus diferentes enfoques hacia los sentimientos y la comunicación. Géminis, siendo un signo de Aire, tiende a ser más analítico y lógico, prefiriendo hablar sobre sus emociones en lugar de realmente sentirlas.

En contraste, Cáncer, un signo de Agua, experimenta sus emociones de manera intensa, lo que puede generar incomodidad ante la actitud más distante de Géminis. Si no se maneja adecuadamente, esta diferencia puede provocar fricciones y tensiones, llevando a malentendidos y sentimientos heridos, como lo que ha ocurrido en los últimos días con Lady Tabares y La Abuela en La casa de los famosos.

Aunque la relación entre Cáncer y Géminis puede tener sus desafíos, eso no implica que sea inviable. Si ambos signos están dispuestos a entender y valorar sus diferencias, pueden encontrar un equilibrio que los complemente.