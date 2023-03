Premios Óscar 2023: Brendan Fraser y Cate Blanchett ganarán, según Mhoni Vidente

A sólo unas horas de conocerse los ganadores de los Premios Óscar 2023, son muchas las predicciones que se hacen acerca de los miembros de la industria del cine que se quedarán los preciadas estatuillas doradas. Mhoni Vidente entregó, a través de su canal de Youtube sus vaticinios para la noche más importante del cine del mundo.

En esta ocasión, la experta cubana radicada en México comenzó dándole su voto de confianza a los talentos latinos que están nominados. “Hay un mexicano, que es Guillermo del Toro, que va a brillar, se va a quedar con el Óscar”, vaticinó Mhoni Vidente. El director, productor, novelista y guionista nacido en Guadalajara, México, hace 58 años, que estuvo nominado a los Premios Óscar del 2006 en las categorías de Mejor Guion Original y Mejor Película en Lengua Extranjera con su película El laberinto del fauno y que ganó en 2017, con La forma del agua, los galardones a Mejor Película y Mejor Director, este año, con Pinocchio, es uno de los más firmes aspirantes a quedarse con el trofeo de la categoría Mejor Película de Animación, categoría en que compite con Red, Marcel the Shell with Shoes On, Gato con botas el último deseo y Monstruo del mar.

Te puede interesar: Premio Óscar 2023: dónde verlos, nominados, quién es el presentador y más

'Argentina,1985', del director Santiago Mitre, es, según Mhoni Vidente, la ganadora en la categoría Mejor Película Extranjera. Foto: Getty/ Instagram

Mhoni Vidente también se refirió a otro latino, “creo que un argentino puede llevarse el premio a Mejor Película Extranjera”, refiriéndose al bonaerense Santiago Mitre, director de Argentina, 1985, quien compite en la categoría con Sin novedad en el frente, The Quiet Girl, Close y EO. En los Premios Globo de Oro, el filme obtuvo el galardón como Mejor Película en Lengua no Inglesa y en los Premios Goya se quedó con el trofeo de Mejor Película Iberoamericana.

Te puede interesar: Brendan Fraser: así fue la transformación del actor para protagonizar ´La ballena’

Premios Óscar 2023: Brendan Fraser y Cate Blanchett, los grandes triunfadores

“Yo le doy el premio como Mejor Actor al gordito, a Brendan Fraser, que hizo ‘George de la selva’ y La momia”, predijo la cubana, refiriéndose al actor de Indianápolis, que con The Wale (La ballena) alcanza su primera nominación a los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Compite con Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Los espíritus de la isla), Bill Nighy (Living) y Paul Mescal (Aftersun). Fraser ya obtuvo el reconocimiento del Sindicato de Actores como Mejor Actor.

Te puede interesar: Premios Óscar 2023: este es el trastorno contra el que lucha Jimmy Kimmel

La experta también vaticinó que Cate Blanchett, protagonista de Tár, será la triunfadora en la categoría Mejor Actriz, donde también están Ana de Armas (Blondie), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (The Fabelmans) y Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once). La australiana se ha llevado el premio Óscar en dos ocasiones: Mejor Actriz por Blue Jasmine y Mejor Actriz de reparto por El aviador.

Te puede interesar: Premios Óscar 2023: Austin Butler subió de peso y enfermó por ‘Elvis’