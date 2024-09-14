María Fernanda Aristizábal, de Desafío XXI, revela cuándo y dónde será su boda

El pasado 15 de septiembre la Miss Colombia 2019 y conductora de ‘Desafío XXI’, María Fernanda Aristizábal se comprometió con el empresario Daniel Arango Vallejo. La ex representante de belleza del Quindío recibió la propuesta de matrimonio en medio de un viaje por Suiza, donde vacacionaba con su novio y la familia de él.

“Hace 6 años empezamos a construirnos en presente, y hoy dijimos ¡sí a un para siempre! Elegiste las montañas porque sabes cuánto amo los paisajes; elegiste Suiza porque hace 10 años te robó el corazón. Y ahora, juntos aquí, me pediste que me case contigo. Y sí… mil veces SÍ. Dije sí a seguir transformándonos desde un amor honesto, genuino y lleno de certezas; a elegirnos cada día, a construirnos y quedarnos. Con Dios de la mano, este ‘sí’ nos hará eternos”, escribió Aristizábal días después en su Instagram, revelando así que era una mujer comprometida, sin embargo, no ahondó en los detalles de la boda.

Ahora en charla con Vea en medio del lanzamiento de una nueva colección de una marca de moda y marroquinería, que la tiene como su embajadora, la ex reina habló sobre ese momento que la emocionó profundamente, pues aunque tenía una pequeña sospecha la tomó por sorpresa.

“Como que siempre que hay viaje largo se piensa en una propuesta, sobre todo en una relación tan estable… pero dije ‘me voy sin expectativas a disfrutarlo’. No me fui con esa idea, así que me tomó por sorpresa porque lo tenía muy planeado”.

Mafe no lloró porque su personalidad es más de risas. “Soy más de sonrisas, carcajadas, de risa nerviosa impresionante, temblábamos, él ni siquiera era capaz de ponerme el anillo. Fue un momento tan sublime, no lloré, pero mi alma gritaba de alegría”, indicó.

María Fernanda Aristizábal de ‘Desafío XXI’ se casará en las montañas

Sobre la boda, la presentadora dijo que sueña con una boda en las montañas de su tierra. “Ahí hay muchas ideas sobre la mesa, vamos a tratar de ser fieles a nosotros mismos. Quiero casarme de blanco, quiero que sea alrededor de las montañas del Quindío o en Pereira algo campestre”.

Sobre el tipo de boda puntualizó: “me sueño una boda íntima, no tan grande, tampoco tan pequeña, más bien mediana”. En cuanto a la música hay varias posibilidades que están barajando: “No sabemos si va a ser con orquesta o cantante. Mis amigas me van contando ideas y yo voy pensando”.

Tiene claro que la luna de miel será de común acuerdo con su novio, así como que la boda será en el 2027. “A principios del 2027 porque es algo que hay que hacer con calma”.

Sobre su papel como embajadora de la marca, que incluye maletas de viaje, confesó que ella no es la más práctica a la hora de empacar y que siempre necesitaba no solo maleta grande, sino varias. “Empaco de todo por temor a que me falte algo”, dijo contando que mientras que su novio lleva una maleta ella lleva tres y cuatro.

¿Quién es el futuro esposo de Mafe Aristizabal?

El prometido de la quindiana se llama Daniel Arango Vallejo, es profesional en Negocios Internacionales, con énfasis en Finanzas de la Universidad de EAFIT; es un amante a la fotografía y emprendedor, y creó Everyplace, una empresa dedicada a la propiedad raíz en la capital antioqueña.

Aquí más noticias que son tendencia