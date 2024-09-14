Mafe Aristizábal de Desafío XXI se casa. Así fue la propuesta. ¿Quién es su novio?

En una de las entrevistas que María Fernanda Aristizábal coanfitriona de Desafío Siglo XXI dio a Vea de El Espectador mencionó que dentro de las cosas que disfrutaba compartir con su novio estaban practicar ejercicio e ir a un buen restaurante, pero sobre todo, viajar.

Aristizábal quien lleva cinco años de novia con el empresario Daniel Arango recibió propuesta de matrimonio de parte de él, justamente en medio de un soñado viaje. Así lo dio a conocer la misma presentadora, que se hizo muy popular en el país cuando se coronó Señorita Colombia en 2019 -2020, en representación del Quindío.

Mafe, como le dicen cariñosamente, incluso en el reality de Caracol, publicó primero una historia en su Instagram donde escribió: “Lo que estoy a punto de contarles, va a cambiar muchas cosas”, luego, también en una historia, pero esta vez acompañada con una foto de ella y su novio escribió: “Una vez nos dijimos (Teamonito) para abreviar ‘te amo hasta el infinito’ y desde entonces no nos dormimos sin decírnoslo, pero ahora de verdad verdad esto se fue hasta el infinito”, lo que anticipó el anuncio.

Minutos después, subió en su feed lo que sería la confirmación de que pronto caminará hacia el altar: “Hace 6 años empezamos a construirnos en presente, y hoy dijimos ¡sí a un para siempre! Elegiste las montañas porque sabes cuánto amo los paisajes; elegiste Suiza porque hace 10 años te robó el corazón. Y ahora, juntos aquí, me pediste que me case contigo. Y sí… mil veces SÍ. Dije sí a seguir transformándonos desde un amor honesto, genuino y lleno de certezas; a elegirnos cada día, a construirnos y quedarnos.Con Dios de la mano, este “sí” nos hará eternos“, escribió subiendo un carrusel de fotos de pareja que dan muestra de lo romántico del lugar y su inmensidad. EN las instantáneas también se ve que él se puso de rodillas cuando le entregó el anillo.

En su escrito, Mafe reveló que esta petición ya tiene 10 días, pues fechó el material con el 15 de septiembre.

“(Teamonito) Te amo hasta el infinito 15/09/2025. Zermatt, Suiza”, puntualizó la exreina.

Mafe Aristizábal subió estas fotos del día de su compromiso con su novio en Suiza Fotografía por: Instagram

¿Quién es el futuro esposo de María Fernanda Aristizábal de Desafío XXI?

EL prometido de la quindiana se llama Daniel Arango Vallejo, es profesional en Negocios Internacionales, con énfasis en Finanzas de la Universidad de EAFIT; es un amante a la fotografía y emprendedor, y creó Everyplace, una empresa dedicada a la propiedad raíz en la capital antioqueña.

Mafe y Daniel comparten su amscota Hulky.

Volviendo al matrimonio, Mafe no reveló cuándo será la boda ni más detalles de lugar o el tipo de ceremonia.

