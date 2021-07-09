Muerte de Willie Colón: así lo despiden Marc Anthony, Rey Ruiz y otros grandes de la salsa

El 21 de febrero, con un comunicado en la cuenta oficial del músico nacido en El Bronx confirmó su deceso. “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”. De inmediato, colegas, amigos y admiradores del artista se pronunciaron.

Óscar D´León

El músico venezolano recordó las veces que compartió escenario con Colón, a quien se refirió como su gran hermano y colega. “Compartimos muchísimas tarimas, festivales y abrazos por el mundo entero. Willie, dejas un legado imborrable en cada uno de nosotros. Ese trombón tuyo, con ese sonido rebelde y único, cambió para siempre la historia de nuestra música latina….Ve tranquilo, mi hermano…porque estoy seguro de que hoy el cielo está de fiesta recibiendo a un grande”.

Marc Anthony

Otro grande de la música, que como Willie Colón, nació en Nueva York, le dedicó un sentido y contundente homenaje “Maestro, gracias por tu legado. Tu música vive para siempre. R.I.P. Willie”.

La India

La puertorriqueña Linda Bell Viera, mundialmente conocida con La India, también le rindió homenaje: “Fuiste leyenda sin buscar reconocimientos. El respeto del pueblo fue tu mayor galardón. Fuiste líder. Fuiste uno de los verdaderos masters de nuestra salsa…Fuiste un genio… ‘La princesa de la salsa”, quien estuvo presente en la celebración de los 50 años de carrera de Willie Colón, finalizó su mensaje con agradecimiento: “Gracias por abrir camino. Gracias por tu legado. Gracias por tanto. Descansa en paz, querido Willie Colón”.

Rey Ruiz

El puertorriqueño, conocido como “El bombón de la salsa”, también ponderó el aporte del intérprete de “Idilio”. “Nadie lo creería, cuando hay músicos como Willie Colón uno espera que sean eternos, no entiendes que son personas reales, es tan grane la admiración que te ciega. De verdad me tomó de sorpresa y sé que a muchos también. Sin duda alguna hoy el mundo de la música perdió a uno de los más queridos y grandes de nuestro género, tan grande como el legado que dejó en su arte”.

Víctor Manuelle

Tuve la oportunidad de compartir el escenario en varias ocasiones y tener interesantes conversaciones. Hombre de carácter fuerte, pero siempre me trató con mucho respeto. Su legado quedará para la historia.DEP”.

