Advierten a Karol G no decir ‘ICE Fuera’ en su paso por Coachella: “Te retiramos la visa”

Karol G se convirtió en noticia en todo el continente por su más reciente aparición en la revista estadounidense Playboy. Allí la cantante antioqueña que hace parte del cartel principal del Festival Coachella 2026, que comenzará este fin de semana, se refirió a varios temas personales así como a su posición sobre las acciones de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

No obstante, también reveló en la entrevista que ha recibido advertencias sobre la no pertinencia de pronunciar ‘ICE Out’, en esta oportunidad.

“La gente dice: ‘Es mejor que no lo hagas’... ¿Por qué?, porque si dices algo, tal vez recibas una llamada el día siguiente: ‘Oye, te retiramos la visa’. Te conviertes en carnada de algunas personas que quieren demostrar su poder”, dijo Carolina Giraldo Navarro, conocida por su nombre artístico Karol G, en la mencionada entrevista con la publicación.

La cantante, que hará historia este domingo como la primera cantante latina en encabezar el Festival de Coachella en Indio, California, admitió que si dijera la frase popular, su equipo “la mataría”, pero que aún así estaría dispuesta a hacerlo.

“Para ser honesta, es algo que sobrepasa los límites de lo que debo hacer para protegerme. Pero, al fin y al cabo, ¿Cuál es mi papel si estoy en esta situación?”, dijo la intérprete de ‘Bichota’.

Pero también cuestionó el verdadero impacto que algo así podría tener. “¿Qué impacto real tiene decir ‘ICE Out’ en comparación con otra cosa que pueda tener un impacto real en mi comunidad?”, afirmó.

Sofía Vergara aconsejó a Karol G

En la entrevista, Karol G también habló sobre su decisión de posar en la revista para adultos y reveló que pidió consejo a otra famosa colombiana.

“¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero (...) Porque crecí inspirada por la belleza de las mujeres en la revista, y ahora tengo la oportunidad de ser esa hermosa y sexy mamacita de la revista. ¿Por qué no?”, dijo.

No obstante, confesó que a la única persona que le pidió opinión sobre si debía hacerlo o no fue a su amiga y compatriota, la actriz Sofía Vergara.

“‘Mijita, con ese cuerpo, ¿cómo no? Cuando llegas a esta edad, te dices: ‘Carajo, ¿por qué no posé esa vez? ¡Debí haber posado más en tanga!’“, puntualizó sobre el consejo que acató. Sofía le habría sugerido no mostrar sus partes más íntimas.

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