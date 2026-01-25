Así fue el homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez en Medellín “Nadie sabe lo que va a pasar”

Los seguidores de Bad Bunny aguardaban la segunda fecha del artista, el más sonado en el mundo en el 2025, según Spotify, con mucha expectativa.

El denominado ‘Conejo Malo’ había ofrecido un primer recital de su tour ‘Debí tirar más fotos’, donde tuvo como invitado a Bomba Estéreo. Luego, la canción exclusiva fue La Reina de Diomedes Díaz, que retumbó en todo el recinto.

Se sabía que en la segunda cita habría sorpresas. El concierto estuvo lleno de mensajes que evidenciaron la conexión entre el artista y su público. Pero lo que nadie esperaba es que el boricua rindiera un homenaje al recién fallecido cantante Yeison Jiménez.

La canción Aventurero uno de los grandes éxitos de Yeison, fallecido 15 días atrás, más exactamente el 10 de enero del 2025 en un accidente de avioneta en Paipa, Boyacá, sonó en el estadio de Medellín de forma instrumental. Fue con un cuatro puertorriqueño, tradicional de ese país, que la agrupación de Bad Bunny la tocó y así, mientras el público cantaba se unieron dos ritmos tan populares cono poderosos.

Arcángel invitado en segunda fecha de Bad Bunny

El invitado especial fue Arcángel con quien el Conejo interpretó “Me acostumbré”, “Tú no vive así” “Aparentemente” y “La Jumpa”, entre otros.

Otro de los instantes que quedará en la memoria de los asistentes y los cibernautas que han compartido material de lo vivido en Medellín fue cuando Bad Bunny habló del valor de disfrutar la vida y no desperdiciarla deteniéndose en asuntos que no valen la pena.

“No olviden, valoren cada segundo que la vida les regala, no desperdicien el tiempo en comentarios de gente que ni te conocen. No desperdicien energía guardando rencor por cosas del pasado, del pasado se aprende, pero no se puede cambiar. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero lo que sí podemos hacer es aprovechar cada segundo que Dios y la vida nos regala”, agregó.

“Como dice la canción, mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda. Ama sin miedo Medellín, ámate a ti mismo. Valora a los que te quieren. Tiren todos los videos y las fotos que quieran, pero no se olviden de los más importantes, que son los que quedan en la memoria y en el corazón”, dijo el puertorriqueño, lo que algunos señalaron cómo una reflexión tras la inesperada muerte de Yeison Jiménez. “Nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero lo que sí podemos hacer es aprovechar cada segundo que Dios y la vida nos regala”, puntualizó el conejo que el domingo 25 tendrá su tercera y última presentación en Medellín

