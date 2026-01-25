Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Música y Conciertos

Así fue el homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez en Medellín “Nadie sabe lo que va a pasar”

Este sábado 24 de enero el puertorriqueño volvió a presentarse en el estadio Atanasio Girardot de esa ciudad. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando sonó ‘Aventurero’, de Yeison Jiménez.

Por Redacción Vea
25 de enero de 2026
Así fue el homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez en su show: “Nadie sabe lo que va a pasar”
Fotografía por: STR

Los seguidores de Bad Bunny aguardaban la segunda fecha del artista, el más sonado en el mundo en el 2025, según Spotify, con mucha expectativa.

El denominado ‘Conejo Malo’ había ofrecido un primer recital de su tour ‘Debí tirar más fotos’, donde tuvo como invitado a Bomba Estéreo. Luego, la canción exclusiva fue La Reina de Diomedes Díaz, que retumbó en todo el recinto.

Se sabía que en la segunda cita habría sorpresas. El concierto estuvo lleno de mensajes que evidenciaron la conexión entre el artista y su público. Pero lo que nadie esperaba es que el boricua rindiera un homenaje al recién fallecido cantante Yeison Jiménez.

Vínculos relacionados

Filtran imágenes de Yeison Jiménez antes de la fama, en su niñez y su juventud. Así se veía
Bad Bunny y la NFL anuncian colección que combina fútbol americano, música y cultura
Así fue el concierto de Bad Bunny en Medellín: “Como esta noche, ninguna”

La canción Aventurero uno de los grandes éxitos de Yeison, fallecido 15 días atrás, más exactamente el 10 de enero del 2025 en un accidente de avioneta en Paipa, Boyacá, sonó en el estadio de Medellín de forma instrumental. Fue con un cuatro puertorriqueño, tradicional de ese país, que la agrupación de Bad Bunny la tocó y así, mientras el público cantaba se unieron dos ritmos tan populares cono poderosos.

Arcángel invitado en segunda fecha de Bad Bunny

El invitado especial fue Arcángel con quien el Conejo interpretó “Me acostumbré”, “Tú no vive así” “Aparentemente” y “La Jumpa”, entre otros.

Otro de los instantes que quedará en la memoria de los asistentes y los cibernautas que han compartido material de lo vivido en Medellín fue cuando Bad Bunny habló del valor de disfrutar la vida y no desperdiciarla deteniéndose en asuntos que no valen la pena.

No olviden, valoren cada segundo que la vida les regala, no desperdicien el tiempo en comentarios de gente que ni te conocen. No desperdicien energía guardando rencor por cosas del pasado, del pasado se aprende, pero no se puede cambiar. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero lo que sí podemos hacer es aprovechar cada segundo que Dios y la vida nos regala”, agregó.

“Como dice la canción, mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda. Ama sin miedo Medellín, ámate a ti mismo. Valora a los que te quieren. Tiren todos los videos y las fotos que quieran, pero no se olviden de los más importantes, que son los que quedan en la memoria y en el corazón”, dijo el puertorriqueño, lo que algunos señalaron cómo una reflexión tras la inesperada muerte de Yeison Jiménez. “Nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero lo que sí podemos hacer es aprovechar cada segundo que Dios y la vida nos regala”, puntualizó el conejo que el domingo 25 tendrá su tercera y última presentación en Medellín

Aquí más noticias que son tendencia

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Bad Bunny

Bad Bunny en Medellín

Homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez

Segunda fecha de Bad Bunny en Medellín

Yeison Jimenez

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.