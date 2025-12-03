Bad Bunny y la NFL anuncian colección que combina fútbol americano, música y cultura

La colaboración del artista y la Organización incluye una serie de cápsulas que capturan un momento clave en la trayectoria de Bad Bunny en su camino hacia el Super Bowl LX, en el que será el protagonista del espectáculo de medio tiempo el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, de Santa Clara California.

También será la primera vez que la mercadotecnia oficial del Super Bowl, con licencia de la NFL, incluya traducciones al español de la marca.

Por eso, una parte de la colección se denomina ‘Súper Tazón’, traducción de Super Bowl, nombre como se le conoce al partido por el campeonato de la NFL en Puerto Rico y gran parte de Latinoamérica.

En ella se destacará la perspectiva cultural y energía que Bad Bunny plasmará en su actuación en el medio tiempo del juego por la disputa del trofeo Lombardi.

Concho también estará en la nueva colección de Bad Bunny y la NFL

Las prendas que incluye esta colección son camisetas y suéteres o buzos, con los logotipos de los equipos de la liga y el nombre del cantante en algunos lugares de la prenda.

La otra parte de la colección está dedicada a ‘Concho’, un sapo animado que es el personaje central en varios materiales visuales del cantante, en especial del corto del álbum ‘Debí tirar más fotos’.

En dicho vídeo, ‘Concho’ aparece como esa conciencia imaginaria que acompaña al vetusto protagonista (proyección futura de Bad Bunny) en un viaje de añoranza que se desarrolla en la famosa ‘casita’ campestre, que el cantante ha representado en sus conciertos.

Los aficionados podrán adquirir a ‘Concho’, muñeco de peluche, que estará disponible vestido con los uniformes de los 32 equipos de la liga.

‘Concho’ fue elegido como imagen para este álbum como insignia de la lucha por la conservación ambiental en Puerto Rico, está inspirado en el anfibio Peltophryne lemur, una especie endémica y en peligro de extinción en la isla.

Los artículos de la colección fueron diseñados en colaboración con Ceremony of Roses, empresa global de medios.

