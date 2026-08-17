Así fue ‘Unidos por los Nuestros’. Todo sobre el concierto por las víctimas de terremotos

Este domingo el estadio Kaseya Center de Miami se convirtió en un punto de solidaridad donde los latinos residente en la ciudad llegaron para hacer sus donaciones para ayudar a las víctimas del los terremotos ocurridos en Venezuela, el pasado 24 de junio, y en Colombia, el 10 de agosto.

A la cita acudieron también las estrellas de la canción y la televisión hispana de La Florida. El evento llamado ‘Unidos por los nuestros’ comenzó con Micro TDH, Isadora y Free Cover quienes abrieron con canción de Diego Torres ‘Color esperanza’ que se ha convertido en un himno que llama a la resiliencia en todo el continente.

Elena Rose, Chayanne, Piso 21 y más por Colombia y Venezuela

La siguiente artista en presentarse fue la venezolana Elena Rose, quien interpretó de una forma muy emotiva ‘Te pensé’.

Luego el puertorriqueño Chayanne subió para cantar su éxito ‘Bailando Bachata’ y el público lo acompañó danzando sus mejores pasos.

Al tiempo que la música sonaba los puntos de donación estaban abiertos. Algunos de los presentadores que impulsaron a los televidentes, que vieron la transmisión por distintos canales, en un primer segmento fueron la ex Miss Universo Dayanara Torres, Charitin, Lucho Borrego y Adamari López.

Enseguida, la transmisión dio paso al bogotano Luis Carlos Vélez, quien reportó desde Pereira algunos de los daños que la ciudad sufrió e instó a la solidaridad.

Los colombianos de Piso 21 fueron los siguientes en poner al servicio de la solidaridad su talento cuando interpretar ‘Volver’ con Marc Anthony. Las cámaras registraron a la esposa del salsero, Nadia Ferreira bailando en primera fila.

Más tarde, Anthony recibió en el escenario a Gente de Zona y juntos cantaron ‘La gozadera’, temas que se convirtió en la oportunidad para sensibilizar al público sobre el orgullo de ser latino.

Vendría después un video de Ricardo Montaner quien desde Dallas y en medio de su público envió un saludo grabado en el estadio de esa ciudad. “Desde que todo esto sucedió en nuestra familia se nos arrugó el corazón mucho”, dijo Montaner visiblemente conmovido al ver cómo el talento latino se une para ayudar a las dos naciones.

Una de las nueras de Montaner, la argentina Stefy Roitman dio paso luego, junto al presentador con Enrique Santos, a dos de los hijos de Ricardo, Mao y Ricky quienes cantaron sentidamente ‘Cómo duele’.

Enseguida llegaron Eva Luna y su esposo, el colombiano Camilo Echeverry que interpretaron ‘Por primera vez’

Al terminar, la familia Montaner se reunió en la tarima para hablar de solidaridad, de amor y Camilo recordó que Colombia y Venezuela fueron una sola nación en un punto de la historia y pese a los límites trazados por los mapas, dijo, seguimos siendo hermanos.

Eva Luna mencionó que para levantarnos en tiempos difíciles, es necesario hacerlo con la ayuda de otros.

María Antonieta Collins y Daniel Habif también tuvieron su participación en el evento presentando.

Llegó el turno para el puertorriqueño Luis Fonsi y Olga Tañón que entonaron la canción ‘No me voy por vencido’. Luego Tañón entonó ‘Yo por ti’.

Los colombianos Catalina Maya y Piter Albeiro posteriormente dieron paso al Caballero de la salsa.

Gilberto Santarrosa cantó ‘Cartas sobre la mesa’. El cantante recordó que “Venezuela fue el primer país que me abrió la puerta” y agradeció el apoyo de Colombia al género salsero.

Otros presentadores que se unieron en la noche para alentar a la donación fueron: Rodolfo el Chamo, Carolina Sandoval, Paulina Sodi, Raúl de Molina, Francisca y Pamela Silva, Hernán Orjuela y Daniela Calle.

¿Cuánto dinero se recaudó en ‘Unidos por los Nuestros’?

En el último segmento del evento, en el que el banco Caf donó 500 mil dólares y en un punto las donaciones alcanzaron el millón de dólares, cantaron Feid y Yandel. El primero comenzó interpretando ‘Luna’ y luego los dos cantaron ‘Yandel 150’.

‘Como yo’ fue la canción que escogió Silvestre Dangond en su participación con SanLuis; mientras que Jey Wheeler y Zhamina deleitaron con ‘Extrañándote’.

El venezolano Lasso cantó ‘Ojos marrones’ y el espectáculo cerró con ‘Andas en mi cabeza’, a cargo de Chino y Nacho.

Chiquinquirá Delgado y Raúl González, quienes fungieron como anfitriones junto a Enrique Santos, mencionaron que el lunes 17 de agosto en el programa de Univisión ‘Despierta América’ se revelará cuánto dinero se recaudó para ayudar en la reconstrucción de La Guaira, en Venezuela, y los departamentos afectados en Colombia por el desastre natural.

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