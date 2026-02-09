Bad Bunny en el Super Bowl: ¿la boda fue real? ¿Quién era el niño? y los símbolos del show

Este domingo 8 de febrero en el medio tiempo del Súper Tazón celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California se vivió una fiesta latina encabezada por el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

La presentación del famoso ‘Conejo malo’ estuvo llena de elementos y símbolos propios de la cultura latina y su mensaje fue de paz. “Lo único más fuerte que el odio es el amor” fue la frase que se leyó al final del show que fue directo a la política estatal de Donald Trump contra los inmigrantes.

Boda real en show de Bad Bunny

A lo largo del show, Bad Bunny celebró un típico matrimonio latinoamericano, donde una pareja se unía con este lazo. Durante los minutos posteriores al show los cibernautas se preguntaron en las redes sociales si la boda había sido real o si se trató de actores contratados como parte del show. La pareja en realidad se habría casado allí, así lo había mencionado el propio Benito a la publicación Variety.

Así mismo, hubo rumores de que el niño al que el artista le entregó el Grammy cuando estaba a punto de salir de escena, sería Liam Ramos, el pequeño que fue detenido por Ice en su escuela, situación que generó bastante polémica y protestas y que posteriormente fue liberado.

Los padres del pequeño indicaron que no era Liam sino un actor llamado Lincoln. Aunque el momento si quiso recordar el episodio vivido con el niño. Para algunos cibernautas el niño representó además a Bunny de pequeño y el sueño que tenía de obtener un Grammy.

¿Por qué Bad Bunny subió a un poste de luz?

Otro de los aspectos que generó preguntas fue la escalada a un poste que realiza el artista. Bad Bunny quiso evidenciar la emergencia de energía que atraviea su país y los constantes cortes de luz.

En un país donde su presidente menciona una y otra vez “hagamos grande a América de nuevo” refiriéndose solo a Estados Unidos, Bad Bunny expresó a través de dos frases marcada en el balón de fútbol americano que usó en el show ‘Together we are America’ y ‘God Blees America’, en español ‘Todos somos América’ y ‘Dios bendiga a America’, esto es una clara alusión a que América es un continente con población latina mayoritaria y no un país.

Otra frase que Bunny quiso externar ante la audiencia fue “Si estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí. Tú tampoco debes dejar de creer en ti”.

¿Quiénes estuvieron en la ‘casita’ de Bad Bunny?

La famosa casita del conejo malo también llegó hasta el Super Bowl. Allí Bad Bunny incluyó talento hispanohablante y se vieron estrellas como Pedro Pascal, Young Miko, Jessica Alba, Karol G y Cardi B bailando.

La celebración fue tan típica latinoamericana que no faltaron las sillas que tradicionalmente se usan en nuestros países para sentar a los invitados, así como la presencia de un menor que se que sentado en una de ellas. En otra de las sillas se sentó Ricky Martin, quien junto a Lady Gaga fueron los invitados a cantar junto al conejo malo que con su performance suplió todas las expectativas que había en torno a su show.

