Pocoyó y sus amigos apoyan a Bad Bunny en el Super Bowl. Así se ve el video del baile

Este domingo 8 de febrero se realiza el mítico evento deportivo Super Bowl XL, en Santa Clara, California.

El encuentro de la final del fútbol americano es, sin duda, uno de los más grandes del mundo y el de mayor audiencia en el globo en su género, teniendo en cuenta que va más allá de ser una justa deportiva para convertirse en una actividad que mueve millones de dólares y en la cual se lanzan los comerciales de las marcas más emblemáticas en Estados Unidos.

En esta oportunidad, también se ha considerado que se constituye en un encuentro cultural, debido a que en el medio tiempo se presentará un artista latino como Bad Bunny, quien se convirtió en uno de los grandes ganadores en la pasada entrega de Premios Grammy, al ser el primero que se alza con el galardón de Mejor álbum con un trabajo completamente en español.

Así como hay regocijo en millones por la presentación del ‘Conejo malo’ que anticipa una fiesta muy latina, también hay molestia, de parte de los derechistas del país, encabezados por el presidente Donald Trump, quien ya anunció que no irá al evento; así como manifestó su desagrado por la estrella principal del mismo.

Pocoyó celebra a Bad Bunny en el Super Bowl

Aún así, Bunny ha generado una especie de fiebre latina que ha llegado hasta reconocidos personajes animados como el animado Pocoyó, que este viernes lanzó en su cuenta de Instagram un baile, donde aparece dando pasos en medio del recinto donde se hará el famoso Super Tazón.

En el video se ve a Pocoyó bailando con los movimientos que se hicieron virales el año pasado durante el medio tiempo de Kendrick Lamar, adaptados a la edad del personaje, que corresponde a un niño en lo que ha sido calificado como una clara venía a Bad Bunny.

Bad Bunny será el primer artista de habla española solamente en cantar en este medio tiempo, que será en el Levi’s Stadium.

Pocoyó es una serie animada de origen español que muestra a este personaje de edad preescolar que descubre el mundo. Tienes fine recreativos y didácticos. Ha sido emitida en cerca de 150 países.

