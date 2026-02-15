Bad Bunny invita a Cazzu a cantar en concierto y cibernautas insisten en que fueron novios

Después de su presentación en el Super Bowl 2025, Bad Bunny retomó los conciertos que tenía programados. En su más reciente show en Buenos Aires, en el River, el puertorriqueño invitó a los artistas Khea, Duki y Cazzu a compartir el escenario con él.

“Argentina, quiero que le den una vez más todo el amor de ustedes, como siempre lo han hecho, a unas personas que me abrieron las puertas de su movimiento aquí en la Argentina hace muchos años, cuando ustedes también creyeron en mí y en ellos. Y todos lo hemos logrado años después. Khea, Duki y Cazzu, muchas gracias”, dijo el ‘Conejo malo’ sobre los invitados reiterando así que mantiene su amistad con los mencionados intérpretes.

Este gesto desató euforia entre los asistentes al show y posteriormente, los cibernautas recordaron con material pasado, algo que se ha asegurado sin mayores pruebas, que la amistad de Bad Bunny con Cazzu fue más allá hacia el 2017, cuando apenas el puertorriqueño estaba comenzando la internacionalización y Cazzu empezaba a destacarse como una exponente del trap.

Aunque no hubo fotos ni confirmación de romance, en ese entonces, muchos recordaron un video en un show donde la pareja se dio un beso.

Cazzu canta el tema que supuestamente le dedicó a Angela Aguilar

En el más reciente encuentro en escena, en medio del show del ‘Conejo’, él permitió que Cazzu cantara uno de los temas más famosos de la argentina y del que se especula habría sido el que ella escribió cuando vivió toda la situación de ruptura con Christian Nodal y su posterior romance con Angela Aguilar. Recordemos que Cazzu y Nodal son padres de Inti.

Fue así como Cazzu interpretó ‘Con otra’, presuntamente dedicado a Angela Aguilar que dentro de sus versos dice: “No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra, será con otra y recordarás de como tú te reías el día en que estuve en tu lugar... “.

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de Cazzu, recibió la ovación de su público y al terminar, Bad Bunny se acercó y la abrazó. Los asistentes al River aplaudieron y gritaron eufóricos durante el momento.

EN redes circulan videos del momento del abrazo de los artistas con textos sobre ‘recordar es vivir’, ‘El conejo recordando el pasado’ y expresiones similares que refieren el supuesto romance que los artistas vivieron.

Cazzu compartió en sus redes sociales imágenes del reencuentro con quien sería su ex. Agradeció a Bad Bunny la invitación.

