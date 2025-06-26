Cazzu le responde a Nodal: “El amor de un hombre vale un carajo”

Cazzu, la ex pareja de Christian Nodal decidió responderle al artista mexicano, luego de que este enviara, a través de su abogado, un extenso comunicado donde asegura que cumple a cabalidad, e incluso más allá, como padre de la pequeña Inti, de dos años. En la misiva, Christian, hoy esposo de Ángela Aguilar, también menciona que no se ha negado a darle permisos de viaje a la hija de los dos, entre otros aspectos.

Cazzu decidió exponer su versión desde el escenario en el Auditorio Nacional en Ciudad México. Lo hizo el miércoles 15 de octubre en la noche de su su segunda fecha del Latinaje Tour

“Recibo ataques”, dijo Cazzu

”Esta canción que viene a continuación la quiero dedicar diferente esta noche. Esta canción dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos. Yo, al igual que muchas mujeres, no solo no recibo ayuda, sino que recibo ataques“, dijo ante un público que la apludió en señal de apoyo.

Y luego dijo: "Antes yo confiaba en que la paz se podía construir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con lucha. Y cuando recibí el apoyo de todos ustedes, supe que tenía un refugio para seguir luchando“.

Cazzu posteriormente mencionó que los hijos son el todo: "Cuando se trata de nuestros hijos nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba".

Y como si se tratara a una repuesta a la parte donde el comunicado de Nodal la insta a no exponer los asuntos privados en público, Cazzu dijo: "Cuando yo hablo de mi vida y mi situación lo hago como mamá, porque cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo".

La artista logró mayor empatía con sus asistentes cuando expresó: "Es injusto darle lugar a algo tan oscuro en un momento tan bello como el que me están regalando, pero es preciso y necesario que sepan que esta lucha es de todas nosotras“.

AL final y como suele hacerlo habló de la música como bálsamo y terapia. "Mientras la injusticia y la tristeza nos oprima el pecho, sabemos encontrar un bálsamo en nuestros hijos y otro bálsamo para el corazón es la música. Por eso esta canción, que fue escrita con amor, quiero que esta vez sea mi regalo para todas ustedes y que les recuerde que para ser combativas hay que tener mucho corazón. Para todas las madres que luchan, para las hijas de madres que les tocó luchar, y esas hijas que se convirtieron en madres que ahora les toca luchar".

