BTS hizo importante anuncio y confirmó nuevas fechas en su gira ‘Arirang’ por Latinoamérica

El grupo surcoreano BTS confirmó la ampliación de su gira mundial ‘Arirang World Tour’ en Latinoamérica, con nuevas fechas en varias ciudades de la región, luego de la alta demanda registrada durante la preventa de entradas.

El anuncio se dio a conocer este 8 de abril de 2026, en medio del interés que ha generado el regreso de la banda a los escenarios tras cumplir con sus compromisos individuales y el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La gira, que acompaña el lanzamiento de su álbum ‘Arirang’, contempla múltiples presentaciones en estadios de gran capacidad en América del Sur.

Estas son las nuevas fechas de BTS en Latinoamérica

De acuerdo con la información oficial difundida por medios especializados y plataformas de venta, las nuevas fechas confirmadas en la región para este 2026 son:

Buenos Aires, Argentina: 21 de octubre

Santiago de Chile: 14 de octubre

Lima, Perú: 7 de octubre

Estas presentaciones se suman a los conciertos ya anunciados previamente en cada una de estas ciudades, ampliando el número total de shows debido a la rápida venta de entradas en preventa.

En el caso de Chile, por ejemplo, la nueva fecha del 14 de octubre se agregó luego de que los conciertos programados para el 16 y 17 del mismo mes registraran alta demanda, con boletos agotados en tiempo récord durante las primeras fases de venta.

La etapa latinoamericana del tour iniciará en Bogotá los días 2 y 3 de octubre de 2026 en el estadio El Campín, antes de continuar por ciudades como Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo a lo largo del mes.

Así quedaría el tour de BTS por Latinoamérica:

Colombia: 2 y 3 de octubre

Perú: 7, 9 y 10 de octubre

Chile: 14, 16 y 17 de octubre

Argentina: 21, 23 y 24 de octubre

Brasil: 28, 30 y 31 de octubre

¿BTS abrirá nuevas fechas en Colombia?

En Colombia, la respuesta del público también ha sido alta frente al regreso de BTS a los escenarios. Las fechas anunciadas en el estadio El Campín de Bogotá han registrado una amplia demanda de entradas, agotando todas las entradas disponibles en la etapa de preventa.

Este comportamiento ha sido similar al de otros países de la región y mantiene abierta la expectativa sobre la posibilidad de que se habiliten nuevas funciones en la capital colombiana. Sin embargo, por ahora no hay información confirmada sobre más conciertos en la capital del país o en otras ciudades.

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