Camilo confirma segunda fecha en Movistar Arena. Cuándo y cómo obtener boletas

Nuevamente el cantante colombiano escoge diciembre para presentarse en Colombia. El artista había anunciado inicialmente que estaría el 11 con su show, en el tiempo en el que suele haber reuniones familiares, novenas, fiestas de fin de año y un ambiente festivo que él siempre asocia con sus épocas en las que vivía en el país y disfrutaba de él.

Ahora confirma que además estará el 12 de diciembre ofreciendo un segundo show en el emblemático Movistar Arena de Bogotá, completando de esta manera dos conciertos consecutivos.

Con el anuncio llega también la información sobre cómo y cuándo adqirir las boletas que empezarán su venta esta semana.

Boletas para el show de Camilo del 12 de diciembre

Para la primera fecha están disponibles las últimas entradas y para el show del 12 la venta tendrá diferentes etapas. La preventa Movistar comenzó el 1 de septiembre a las 9:59 a. m. y estará disponible hasta el jueves 3 de septiembre a las 10 a. m., o hasta agotar existencias.

La preventa para fans preinscritos comenzará el jueves 3 de septiembre a las 10 a. m., mientras que la venta para el público general estará disponible desde el viernes 4 de septiembre a las 10 a. m. Las boletas se encuentran en TuBoleta.

Los dos conciertos en Bogotá marcan el comienzo de un proceso importante para el artista que está preparando su nuevo trabajo musical al que ha llamado ‘Para Cuando Sean Mayores’. El álbum en construcción surge y se alimenta de las preguntas que él se ha hecho sobre el paso del tiempo, la familia y el amor, en los últimos años que ha vivido la experiencia de ser padre. Camilo tiene a Índigo y a Amaranto, fruto de su matrimonio con Eva Luna Montaner.

Camilo recibió en el 2024 una triple nominación a los Latin Grammy en las categorías Álbum del Año, Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y Grabación del Año por ‘Una Vida Pasada’.

En total ha obtenido 33 nominaciones a los Latin Grammy. Recientemente alcanzó dos nominaciones a los Premios Juventud. Una de ellas fue en la categoría La Mezcla Perfecta por ‘Carteras Chinas’, colaboración con Elena Rose y Los Ángeles Azules; la otra por Mejor Canción Pop por ‘Si Tuviera Que Elegir’, junto a Ricardo Montaner y Evaluna.

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