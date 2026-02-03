⁠Conciertos del Carnaval de Barranquilla 2026: programación e invitados

Se acerca una de las celebraciones más emocionantes de la capital del Atlántico: el Carnaval de Barranquilla 2026. Este evento es considerado uno de los mayores espectáculos de música, folclor y alegría en Colombia, y ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este año, la fiesta promete una gran agenda musical con conciertos, actuaciones en espacios públicos y la participación de artistas destacados que rinden homenaje tanto a la tradición caribeña como a la modernidad musical.

Programación y artistas del Carnaval de Barranquilla 2026

El Carnaval se celebrará oficialmente del 14 al 17 de febrero, pero las festividades musicales comienzan semanas antes con eventos previos, como la Lectura del Bando. Una de las noches más esperadas es el Metroconcierto, que ya está confirmado para el sábado 14 de febrero en el Estadio Romelio Martínez. En este evento, artistas de renombre nacional y urbano, como Beéle, serán los protagonistas, junto a otros talentos populares como Manuel Turizo.

Viernes 13 de febrero – Estadio Romelio Martínez

Juan Luis Guerra

Kapo

Diego Daza

Juan Carlos Coronel

Sábado 14 de febrero – Estadio Romelio Martínez

Beéle

Rawayana

Manuel Turizo

Tito Nieves

Sergio Vargas

Peter Manjarrés

Checo Acosta

Explanada Puerta de Oro - Sábado 14 de febrero

Rafa Pérez

Oscar D’ León

Elder Dayán

Churo Díaz

Magic Juan

Diego Daza

Poncho Zuleta

Criss y Ronny

Mono Zabaleta

Dekko

Martín Elías Jr.

Explanada Puerta de Oro – Domingo 15 de febrero

Silvestre Dangond

Juanes

Luis Alfonso

Tito Nieves

Sergio Vargas

Iván Villazón

Lil Silvio & El Vega

Dekko

Más allá de los conciertos principales, la música se siente en cada rincón de la ciudad durante la temporada de carnaval. Desde la tradicional Guacherna hasta la Guacherna Fluvial en el río Magdalena, cada evento está lleno de presentaciones musicales que destacan ritmos autóctonos y nuevas propuestas sonoras.