⁠Conciertos del Carnaval de Barranquilla 2026: programación e invitados

Se acerca una de las celebraciones más emocionantes de la capital del Atlántico: el Carnaval de Barranquilla 2026. Este evento es considerado uno de los mayores espectáculos de música, folclor y alegría en Colombia, y ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este año, la fiesta promete una gran agenda musical con conciertos, actuaciones en espacios públicos y la participación de artistas destacados que rinden homenaje tanto a la tradición caribeña como a la modernidad musical.
Programación y artistas del Carnaval de Barranquilla 2026
El Carnaval se celebrará oficialmente del 14 al 17 de febrero, pero las festividades musicales comienzan semanas antes con eventos previos, como la Lectura del Bando. Una de las noches más esperadas es el Metroconcierto, que ya está confirmado para el sábado 14 de febrero en el Estadio Romelio Martínez. En este evento, artistas de renombre nacional y urbano, como Beéle, serán los protagonistas, junto a otros talentos populares como Manuel Turizo.
Viernes 13 de febrero – Estadio Romelio Martínez
- Juan Luis Guerra
- Kapo
- Diego Daza
- Juan Carlos Coronel
Sábado 14 de febrero – Estadio Romelio Martínez
- Beéle
- Rawayana
- Manuel Turizo
- Tito Nieves
- Sergio Vargas
- Peter Manjarrés
- Checo Acosta
Explanada Puerta de Oro - Sábado 14 de febrero
- Rafa Pérez
- Oscar D’ León
- Elder Dayán
- Churo Díaz
- Magic Juan
- Diego Daza
- Poncho Zuleta
- Criss y Ronny
- Mono Zabaleta
- Dekko
- Martín Elías Jr.
Explanada Puerta de Oro – Domingo 15 de febrero
- Silvestre Dangond
- Juanes
- Luis Alfonso
- Tito Nieves
- Sergio Vargas
- Iván Villazón
- Lil Silvio & El Vega
- Dekko
Más allá de los conciertos principales, la música se siente en cada rincón de la ciudad durante la temporada de carnaval. Desde la tradicional Guacherna hasta la Guacherna Fluvial en el río Magdalena, cada evento está lleno de presentaciones musicales que destacan ritmos autóctonos y nuevas propuestas sonoras.