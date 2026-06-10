Festival EDC Colombia 2026: Line up de artistas, cuándo, dónde y cómo adquirir boletas

El Festival EDC nació en Estados Unidos en 1997, más exactamente en La Vegas. Ahora llegará por primera vez a Colombia con una cotizada nómina y sus organizadores ya revelaron no solo dicho lineup, sino todo los detalles para adquirir las boletas.
La cita será el 10 y 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de Medellín. Los organizadores indicaron que las entradas Las entradas VIP y GA+ ya están agotadas y las restantes estarán disponibles desde este vienres 12 de junio a las 2 p.m en Ticketmaster.
La preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval: Banco de Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas y la billetera digital dale! va desde el miércoles 10 de junio a las 12:00 p.m. COT hasta el viernes 12 de junio a las 1:59 p.m.
Nsomniac es el curador de experiencias que junto a Páramo Presenta anunció oficialmente el listado.
Dentro de estos se encuentran: Alesso, Afrojack B2B Green Velvet, ALOK, Deadmau5, Illenium y Kaskade; referentes del techno como 999999999, Boris Brejcha, ARTBAT, Nico Moreno, Restricted y Richie Hawtin; y destacados exponentes del trance como Above & Beyond, Astrix, Cosmic Gate, Infected Mushroom, Hannah Laing y Vini Vici.
El house y el tech-house estarán represnetdor por productores como Jamie Jones, Vintage Culture, Maceo Plex, Beltran, Dombresky, HoneyLuv, DJ Holographic, LP Giobbi, Armand Van Helden, Stavros (DJ Set), Pachanga Boys y Felipe Gordon B2B Marcellus Pittman.
El sonido melódico y progresivo tendrá a Miss Monique, Korolova, junto a innovadores de la escena global como BLOND:ISH, Francis Mercier, Carlita y Diossa. Representando el panorama electrónico colombiano, llegará desde Bogotá Funk Tribu y otros exponentes como Augusto Yepes, KhoMa, Dezko, Cato Anayay el esperado Noise MafiaB2BPeter Blue.
Los escenarios insignia de Electric Daisy Carnival llegarán a Medellín con kineticFIELD, circuitGROUNDS, neonGARDEN, bionicJUNGLE y stereoBLOOM.
LINEUP de EDC COLOMBIA 2026
ABOVE & BEYOND
AFROJACK B2B
GREEN VELVET
AHMED SPINS
AISHA
ALESSO
ALLEYCVT
ALOK ANNA
ARMAND VAN HELDEN
ARMIN VAN BUUREN
ARTBAT
ASTRIX
AUGUSTO YEPES
BASSOUL
BELTRAN
BILLY GILLIES
BLOND:ISH
BOLO
BORIS
BREJCHA
CAMELPHAT
CARLITA
CATO ANAYA
CHASE AND STATUS
COLE KNIGHT
CONFIDENTIAL RECIPE
COONE
COSMIC GATE
DAGGA
DEADMAU5
DEORRO
DEZKO
DIOSSA
DJ HOLOGRAPHIC
DOMBRESKY DØMINA
DREAMSTATE PRESENTS
FACTORY 93 PRESENTS
FELIPE GORDON B2B MARCELLUS
PITTMAN
FRANCIS MERCIER
FRUTO
FUNK TRIBU
HANNAH LAING
HARDT ANTOINE
HONEYLUV
ILLENIUM
INFECTED MUSHROOM
ISABELLA
JAMIE JONES
KASKADE
KHOMHA
KOROLOVA
LAURIE
LOUMIE
LP GIOBBI
LUCH
MACEO PLEX
MATTA B2B GABO FORERO
MEMEK B2B JULIO GARCÉS
MËSTIZA
MISCHLUFT
MISS MONIQUE
MORRIS
NICO MORENO
NOISE MAFIA B2B
PETERBLUE
PABLO ROMERO
PACHANGA BOYS
PRES ION RENATE
RESTRICTED
RICHIE HAWTIN
RØZ
SEBASS
SHOWTEK SHUBOSTAR
SÓNICO STAVROS (DJ SET)
STEVE DEKAY
SUBTRONICS
TAYLOR
TORRENCE
TIMEWARP PRESENTS
VINI VICI
VINTAGE CULTURE
VARJU
WAKYIN
WORSHIP