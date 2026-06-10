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Festival EDC Colombia 2026: Line up de artistas, cuándo, dónde y cómo adquirir boletas

Uno de los festivales de electrónica más importantes del mundo llegará a Colombia por primera vez. Aquí el listado de los artistas que participarán y otros pormenores para quienes deseen asistir. Serán cerca de 80 shows.

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Por Redacción Vea
10 de junio de 2026
EDC Colombia. Line up de artistas, cuándo, dónde y cómo adquirir boletas
Fotografía por: cortesía Páramos

El Festival EDC nació en Estados Unidos en 1997, más exactamente en La Vegas. Ahora llegará por primera vez a Colombia con una cotizada nómina y sus organizadores ya revelaron no solo dicho lineup, sino todo los detalles para adquirir las boletas.

La cita será el 10 y 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de Medellín. Los organizadores indicaron que las entradas Las entradas VIP y GA+ ya están agotadas y las restantes estarán disponibles desde este vienres 12 de junio a las 2 p.m en Ticketmaster.

La preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval: Banco de Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas y la billetera digital dale! va desde el miércoles 10 de junio a las 12:00 p.m. COT hasta el viernes 12 de junio a las 1:59 p.m.

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Nsomniac es el curador de experiencias que junto a Páramo Presenta anunció oficialmente el listado.

Dentro de estos se encuentran: Alesso, Afrojack B2B Green Velvet, ALOK, Deadmau5, Illenium y Kaskade; referentes del techno como 999999999, Boris Brejcha, ARTBAT, Nico Moreno, Restricted y Richie Hawtin; y destacados exponentes del trance como Above & Beyond, Astrix, Cosmic Gate, Infected Mushroom, Hannah Laing y Vini Vici.

El house y el tech-house estarán represnetdor por productores como Jamie Jones, Vintage Culture, Maceo Plex, Beltran, Dombresky, HoneyLuv, DJ Holographic, LP Giobbi, Armand Van Helden, Stavros (DJ Set), Pachanga Boys y Felipe Gordon B2B Marcellus Pittman.

El sonido melódico y progresivo tendrá a Miss Monique, Korolova, junto a innovadores de la escena global como BLOND:ISH, Francis Mercier, Carlita y Diossa. Representando el panorama electrónico colombiano, llegará desde Bogotá Funk Tribu y otros exponentes como Augusto Yepes, KhoMa, Dezko, Cato Anayay el esperado Noise MafiaB2BPeter Blue.

Los escenarios insignia de Electric Daisy Carnival llegarán a Medellín con kineticFIELD, circuitGROUNDS, neonGARDEN, bionicJUNGLE y stereoBLOOM.

LINEUP de EDC COLOMBIA 2026

ABOVE & BEYOND

AFROJACK B2B

GREEN VELVET

AHMED SPINS

AISHA

ALESSO

ALLEYCVT

ALOK ANNA

ARMAND VAN HELDEN

ARMIN VAN BUUREN

ARTBAT

ASTRIX

AUGUSTO YEPES

BASSOUL

BELTRAN

BILLY GILLIES

BLOND:ISH

BOLO

BORIS

BREJCHA

CAMELPHAT

CARLITA

CATO ANAYA

CHASE AND STATUS

COLE KNIGHT

CONFIDENTIAL RECIPE

COONE

COSMIC GATE

DAGGA

DEADMAU5

DEORRO

DEZKO

DIOSSA

DJ HOLOGRAPHIC

DOMBRESKY DØMINA

DREAMSTATE PRESENTS

FACTORY 93 PRESENTS

FELIPE GORDON B2B MARCELLUS

PITTMAN

FRANCIS MERCIER

FRUTO

FUNK TRIBU

HANNAH LAING

HARDT ANTOINE

HONEYLUV

ILLENIUM

INFECTED MUSHROOM

ISABELLA

JAMIE JONES

KASKADE

KHOMHA

KOROLOVA

LAURIE

LOUMIE

LP GIOBBI

LUCH

MACEO PLEX

MATTA B2B GABO FORERO

MEMEK B2B JULIO GARCÉS

MËSTIZA

MISCHLUFT

MISS MONIQUE

MORRIS

NICO MORENO

NOISE MAFIA B2B

PETERBLUE

PABLO ROMERO

PACHANGA BOYS

PRES ION RENATE

RESTRICTED

RICHIE HAWTIN

RØZ

SEBASS

SHOWTEK SHUBOSTAR

SÓNICO STAVROS (DJ SET)

STEVE DEKAY

SUBTRONICS

TAYLOR

TORRENCE

TIMEWARP PRESENTS

VINI VICI

VINTAGE CULTURE

VARJU

WAKYIN

WORSHIP

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Redacción Vea

Por Redacción Vea

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