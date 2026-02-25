EDC en Colombia 2026: fechas, boletas y precios para uno de los festivales más grandes

Sin duda alguna nuestro país se ha convertido en la parada obligada de los grandes artistas internacionales cuando planean sus giras globales. Así mismo, Colombia ha comenzado a visibilizarse como punto de encuentro de festivales o cumbres musicales donde se dan cita grandes de la industria.

Insomniac, curador global de experiencias de música dance, y Páramo Presenta, la reconocida empresa de entretenimiento en vivo de Colombia, anunciaron el lanzamiento del Electric Daisy Carnival (EDC) Colombia. Se trata del festival de música electrónica más grande de Norteamérica y uno de los más concurridos en el globo.

¿Dónde y cuándo será EDC Colombia 2026?

La información anticipada confirmó que el EDC Colombia será en el complejo deportivo de Medellín, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, y se realizará a lo largo de dos días: el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026.

EDC Colombia llega al país tras las exitosas ediciones en México, Brasil, Reino Unido, China, India, Japón, Corea del Sur y Tailandia. En la capital antioqueña se celebrará tras presentar los 30 años de EDC en Las Vegas en mayo del 2025.

El reconocido y multitudinario festival nació en 1997 en Los Ángeles y hasta su llegada a Colombia solo se había organizado en un país hispanohablante, que era México.

¿Cómo obtener boletas para EDC Colombia 2026?

Las entradas GA, GA+ y VIP para EDC Colombia 2026 estarán disponibles a partir de las 10:00 COT / 07:00 PT el jueves 26 de febrero en EDCColombia.com.

Los organizadores anunciaron que para mantenerse al tanto de la información sobre el festival es importante estar atento a la información de la cuenta de Instagram y X del evento.

Precios de las boletas EDC Colombia

Combo General Future Owl (GA) – Etapa 1: $499.000 + $101.000 servicio = $600.000

Combo General Future Owl (GA) – Etapa 2: $599.000 + $121.000 servicio = $720.000

Combo General + Future Owl (GA+) – Etapa 1: $599.000 + $121.000 servicio = $720.000

Combo General + Future Owl (GA+) – Etapa 2: $649.000 + $131.000 servicio = $780.000

Combo VIP Future Owl – Etapa 1: $799.000 + $162.000 servicio = $961.000

Combo VIP Future Owl – Etapa 2: $999.000 + $202.000 servicio = $1.201.000

