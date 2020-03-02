Paulina Vega, ex A otro nivel, se defiende ¿por qué quitó el Miss Universo de su biografía?

Hace 12 años, en el 2014, Colombia volvió a ganar el codiciado título de Miss Universo cuando la barranquillera, hoy de 33 años, Paulina Vega Dieppa se alzó con la corona. Era la segunda vez que el país la tenía, la primera la había obtenido en 1958 Luz Marina Zuluaga.

Paulina, quien es ahora empresaria y modelo, imagen de reconocidas marcas y fue presentadora del formato de Caracol, A otro nivel, no incluye dentro de su biografía de redes sociales el título que obtuvo para Colombia y que le permitió viajar por el mundo como embajadora.

En una publicación de este martes 24 de febrero la ex reina decidió pronunciarse y explicar por qué no aparece como Miss Universo desde que entregó la corona.

Paulina Vega quitó el título Miss Universo apenas entregó la corona

La barranquillera argumentó su decisión explicando cómo ella prioriza su valor como mujer sin necesidad de recurrir a ningún título o logro, también quiere dar un mensaje a las niñas que anhelan con ser modelos o reinas, aclarando que en su caso no fue así. Comenzó diciendo que no es desagradecida con su paso por el reinado.

“Quité de mi biografía que fui Miss Universo al día siguiente de entregar la corona no por qué no lo agradezco, o por qué no considero esa la experiencia más determinante en mi vida personal y profesional. Tengo claro que gracias a ese título me han llegado tremendas oportunidades, y las experiencia que he vivido y sigo viviendo gracias a eso son definitivamente sustanciales, transformadoras, enriquecedoras y aquí me puedo quedar… Y POR SIEMPRE estaré extremadamente agradecida!”, comenzó diciendo Vega.

Luego se refiere a la manera en que ella trabaja asuntos como el ego y la fama “Fue más un tema de manejo de ego…De no atar mi valor plenamente a ese título, y como la buena Paulina que conocen no me enfoco mucho lo que digan los demás, más que lo que dice mi corazón. Y mi corazón me dijo que no me creyera la fama, la atención, los halagos y demás. Fue una forma para ‘dejar ir’ o ‘soltar’ algo tan trascendental en mi vida. De no agarrarlo tan fuerte hasta que se convierta en una obsesión. Pensé, esto es tan importante que debo soltarlo…”.

La exreina tiene claro que su valor no está atado a ninguna competencia o título “Quería dejarme claro que mi valor como persona no depende de una competencia o de reconocimiento y que nuestra esencia y valor como seres humanos va más allá de cualquier título en general, simplemente no te creas que eres mejor que nadie…”.

En otro aparte, se refirió al mensaje que quiere extender: “Todo esto lo hablo ahora por qué estaba pensando que mensaje me gustaría dar hoy en Instagram más que todo a las niñas, mujeres que me siguen ya que muchas me escriben con el sueño de ser modelos, o reinas.

No me puedo identificar con ese sueño ya que en mi caso nunca soñé cuando era pequeña en ser Miss Universo o modelo. Pero cuando me encontré en medio de todo esto si tuve el sueño y absoluto deseo en mis entrañas de representar a mi país y dejar nuestro nombre en lo más alto !Y más allá de reinados o no, esto aplica más que nunca ahora con las redes sociales.

Esa decisión de quitar el Miss Universo de mi biografía fue un regalo para mi, un acto simbólico, una manera de dejarme saber que no necesito nada externo para acordarme de mi valor, ese valor innato que todos tenemos”.

La explicación de Paulina fue comentada y elogiada por algunos de sus seguidores que consideran que pensamientos tan claros como ese fueron los que la llevaron a ser coronada.

