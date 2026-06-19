Él es Nicolás Nohra, el primer DJ colombiano en compartir escenario con David Guetta

El reconocido festival se realizará el 19 y 20 de junio en Madrid, España y en la edición 2026 contará con importantes exponentes de la música electrónica como David Guetta, Nicky Romero y Armin Van Buuren. El colombiano Nicolás Nohra también estará dentro de la nómina de artistas, tras ser seleccionado luego de una presentación en Europa el año pasado.

El artista bogotano de 34 años ha tocado anteriormente en la Fórmula 1 de Shanghái (China); India, Francia, Estados Unidos, Brasil y México también ha sido autor de de temas interpretados por artistas como Black Coffee y Rüfüs Du Sol.

El artista, de origen libanés y criado en una familia de melómanos, mencionó a Vea, de El Espectador, antes de partir a España que este logro en su carrera musical se debe a varios aspectos: “Son varios factores que la gente no conoce y que hacen parte del día a día: el ser constante, el insistir, se disciplinado, estar en el lugar correcto. La suerte no es algo que llega si no estás haciendo nada, llega cuando estás luchando por lo que quieres. Estar en este festival es solo la prueba de que los sueños si son posibles”.

Nicolás Nohra de tocar entre amigos a grandes escenarios

Nicolas considera que en su caso, su trayectoria como Dj ha sido corta, lleva tres años, pero caracterizada por el tesón y la disciplina.

Nohra quien también es un reconocido empresario, estudió administración, inicialmente en Inglaterra donde comenzó a sentir el gusto por la música electrónica y a entenderla. Siempre ha trabajado con el grupo empresarial de su familia. Y justamente estaba inmerso en los negocios cuando hace siete años compró una consola pensando en tocar entre amigos, pero nunca se le pasó por la mente hacerlo de manera profesional.

Un tiempo después, los ladrones entraron a casa de sus padres y se llevaron todo, incluyendo la consola. Por un tiempo, Nicolás detuvo el pasatiempo de tocar.

Volvió a comprar una nueva consola y lo invitaron a una discoteca en Bogotá “Fue en Clandestino y alguien me vio y le gustó y me invitó a tocar en otra”.

Así, cada vez que tocaba, llegaba una nueva invitación para hacerlo en otro lugar. Las invitaciones pronto rompieron fronteras y Nicolás comenzó a viajar, ya no solo por motivos empresariales, relacionados con los negocios de su familia, sino a tocar. Así el año pasado mientras estaba en uno de esos eventos en España y una vez más recibió una nueva invitación, esta vez para el ‘Summer Story’.

Luego se enteró que estaría David Guetta y por supuesto, la emoción y la expectativa han sido enormes. Para él que no deja nada al azar, la disciplina ha sido la que le ha abierto camino.

Al indagar sobre qué prioriza si negocios o música, Nicolás no tiene dilemas, los dos asuntos los ha combinado perfectamente y quiere seguir haciéndolo. en su caso no son excluyentes, él ha encontrado la manera de complementarlos.

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Nicolas Nohra, ex de celebridades

Hay que mencionar que el nombre de Nicolás no solo suena por el lado de la música, hace unos años ocupó la atención de los medios del entretenimiento, ya que salió con la actriz y cantante Carolina Gaitán. Anteriormente sostuvo una relación sentimental con el ex Miss Colombia Gabriela Tafur.

A Vea contó que le quedaron hermosos recuerdos de estas relaciones en las que tuvo la oportunidad de conocer “excelentes mujeres”.