El vallenato viste de gala. Pipe Peláez y Beto Villa en Sinfónicos: Lugar y día de los shows

La época en que los géneros eran estrictos y no se veía con buenos ojos que cruzaran sus límites quedó atrás desde finales del siglo pasado.

Las mezclas, colaboraciones y versiones que dejan ver cómo en realidad la música es una sola y se ve enriquecida con influencias de otros reinan y son bien recibidas por la industria y los consumidores. El vallenato no ha sido la excepción y no solo en grabaciones sino en espectáculos.

Es así como Felipe Peláez, compositor, intérprete y productor del género, se ha dado a conocer por una propuesta que le imprime mayor romanticismo, y balada y pop.

Ahora el ex jurado de ‘A otro nivel’ anuncia su proyecto “Felipe Peláez Sinfónico”. El show que presentará el próximo jueves 3 de septiembre en el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, de Bogotá.

Los asistentes verán un diálogo entre dos universos musicales que durante décadas parecieron recorrer caminos diferentes, pero que ahora convergen en una puesta en escena que incluye violines, violas, violonchelos, metales y maderas.

El responsable de éxito como ‘Tan natural’, Felipe Peláez celebra de esta manera 20 años de trayectoria artística, con un trabajo que le ha llevado siete años.

Hijo del rey vallenato Beto Villa presentará su propuesta y tributo

Por su parte el también intérprete vallenato Beto Villa Jr. estará en este mismo teatro, el próximo 18 de septiembre en un espectáculo que ha denominado La Gran Sinfónica Vallenata.

Allí anticipa que tendrá los grandes clásicos del género de la mano del folclor y la la fuerza interpretativa de 10 reyes de la leyenda vallenata junto a sus acordeones, vestidos de frac presentando temas como ‘Mi hermano y yo’, ‘Los caminos de la vida’, ‘Amarte más no pude’, ‘Señora’, ‘La mitad de mi vida’, ‘El pedazo de acordeón’ y muchas más.

En este espectáculo, no habrá violines ni violonchelos, pero si se escucharán los temas logrados por arreglos sinfónicos “que amplían su dimensión sonora sin perder la esencia del acordeón y exaltando la fuerza de nuestra cultura tradicional”, explican sus organizadores..

Beto Villa Jr., es hijo del legendario Rey Vallenato Beto Villa, y con esta propuesta explica que asume el reto de llevar el legado de su familia a un nuevo escenario artístico, bajo la dirección musical de su padre, conectando la tradición con formatos escénicos de gran formato.

La noche donde el vallenato se viste de frac pretende además rendir tributo a ídolos del genero como Diomedes Díaz, Leandro Díaz, Jorge Oñate, Rafael Orozco y Omar Geles.

Las entradas de los dos espectáculos están disponibles en TuBoleta.com y en las taquillas del teatro.

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