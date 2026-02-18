Esta es la nueva fecha del Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0: ¿Qué artistas habían confirmado?

En las últimas horas, organizadores del Festival de Música Pa’ Gozar y Cantar 2.0 confirmaron que el evento que estaba programado para el 28 de febrero de 2026 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín fue reprogramado. La noticia fue confirmada a través de un comunicado.

¿Por qué el Festival de Música Pa’ Gozar y Cantar 2.0 fue aplazado?

Los organizadores explicaron que el cambio de fecha se debe a criterios técnicos que están relacionados con la protección, recuperación y fortalecimiento del césped del estadio: “Como parte de su compromiso con la hinchada y los equipos de futbol, y atendiendo criterios técnicos orientados a la protección, recuperación y fortalecimiento de la grama del estadio posterior a su proceso de hibridación, SENCIA ha trabajado de la mano del promotor del evento para garantizar condiciones óptimas para el desarrollo del fútbol y los espectáculos futuros”, se lee en el comunicado.

Esta decisión se tomó en conjunto con los artistas, patrocinadores y el equipo de producción, con el objetivo de asegurar tanto la calidad del espectáculo como la preservación de la infraestructura del estadio.

Nueva fecha del Festival de Música Pa’ Gozar y Cantar 2.0

El evento, que tenía expectantes a los fanáticos de la música popular y la regional mexicana, fue reprogramado para el 28 de marzo de 2026, un mes después de la fecha inicial.

Entre los artistas que estaban confirmados se encuentran:

Calibre 50.

Los internacionales rayos de México.

Lennín Ramírez.

Arelys Henao.

Pipe Bueno.

Paola Jara.

Jessi Uribe.

Francy.

Alzate.

Kelly Cárdenas.

Jhon Alex Castaño.

El Charrito Negro.

Joaquín Guiller.

El Andariego.

Fernando Burbano.

El Agropecuario.

En redes sociales, los internautas han dejado sus impresiones: “Aplazan el concierto a solo 10 días del mismo, una falta de respeto para todos”, “es increíble”, “muy mal que hagan eso”, “ese cambio implica muchas cosas”, “qué tristeza”, “¿y lo que no somos de Bogotá que ya teníamos todo organizado?”, “se les hace fácil reprogramar”.

¿Qué pasará con las boletas para el Festival de Música Pa’ Gozar y Cantar 2.0?

Para quienes ya habían adquirido las boletas, esas mismas seguirán siendo válidas para la nueva fecha. Quienes no puedan asistir podrán pedir un reembolso a través de Tuboleta hasta el 27 de febrero. Quienes no hagan la solicitud antes de esa fecha, se considerará que aceptan la nueva programación.