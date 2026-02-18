Inesperada reacción de Shakira al ver foto de Piqué en su concierto en El Salvador

Shakira sigue rompiendo récords con su gira Las mujeres ya no lloran world tour. La barranquillera cumplió un año recorriendo el mundo, consolidándose como una de las artistas latinas más influyentes y exitosas de todos los tiempos. Con estadios agotados en América, Europa y Medio Oriente, esta gira se ha convertido en una de las más taquilleras de su carrera, incluso superando los hitos establecidos por El Dorado World Tour. Un año después de su lanzamiento, el tour mundial no sólo reafirma el estatus global de Shakira, sino que también marca un nuevo capítulo en su legado artístico, demostrando que su influencia trasciende generaciones y fronteras.

Particular gesto de Shakira al “ver” a Piqué en su concierto

Por estos días, la barranquillera de 49 años hizo un ciclo de conciertos en El Salvador entre el 7 y el 15 de febrero, con los que también batió récord en asistencia. La artista interpretó temas como Estoy aquí, Pies descalzos, sueños blancos, Bzrp Music Sessions #53, La bicicleta, TQG, entre otros.

Durante su presentación en El Salvador, Shakira tuvo una reacción inesperada al notar una fotografía de Gerard Piqué entre el público. Este momento ocurrió mientras la artista se conectaba con sus seguidores desde el escenario. En medio de la emoción y los carteles que levantaban los asistentes, una imagen del exfutbolista español captó su atención.

Por unos segundos, la barranquillera mostró una expresión diferente: sus ojos se abrieron con sorpresa y esbozó una sonrisa nerviosa antes de retomar el espectáculo. El gesto no pasó desapercibido. Varios asistentes grabaron el instante en video y rápidamente lo compartieron en redes sociales como X, Instagram y TikTok.

“Casi se le sale el corazón”, “le sigue doliendo” y “cara de asombro”, “se te borró la sonrisa”, “la pesadilla de Shakira”, “Piqué la dejó traumada”, “Al principio pensó que era real por eso tuvo esa reacción”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las publicaciones. Aunque Shakira no hizo ninguna mención directa a la imagen ni a su expareja, el clip se volvió viral en cuestión de horas. Muchos elogiaron su habilidad para mantener la compostura y continuar con el show sin que el episodio afectara la energía del concierto.

Es importante recordar que Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación en 2022. Aunque en su comunicado oficial pidieron que se respetara la privacidad de su familia y no dieron muchos detalles, varios medios internacionales revelaron que la separación estuvo relacionada con una infidelidad del exfutbolista. Con el tiempo, Piqué comenzó a mostrar públicamente una nueva relación con Clara Chía. Desde ese momento, la artista se ha dedicado por completo a su música y a su regreso a los escenarios, una fase que ha estado llena de nuevas producciones, colaboraciones exitosas y esta gira internacional que ha roto récords.